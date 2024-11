Com Gabriel Jesus entre os titulares, Arsenal vence Nottingham

Neste sábado, 23/11, o Arsenal recebeu o Nottinghm Forest, uma das surpresas da temporada da Premier League. O jogo no Emirates Stadium pela 12ª rodada do Inglês, teve os donos da casa com total domínio, sempre acima dos 65% de posse e muito mais finalizações. Assim, o Arsenal merecidamente venceu o duelo por 3 a 0, gols de Saka, Partey e Nwaneri.

Dessa forma, o Arsenal chega aos 22 pontos, no G4. Mas com a derrota, o Nottingham Forest não sai dos 19 pontos. Assim, sai da zona de classificação para a Champions e a Liga Europa.

Legião Brasileira

Gabriel Jesus foi titular do Arsenal pela primeira vez nesta temporada da Premier League e funcionou muito bem, formando o trio de ataque com Saka e Trossard. No primeiro tempo, quase fez um gol, além de receber um cartão amarelo. O zagueiro Gabriel Magalhães também foi titular, assim como o brasileiro naturalizado italiano Jorginho. Por outro lado, Gabriel Martinelli começou no banco.

Do lado do Nottingham, o zagueiro Murillo, que é um dos destaques da equipe, mais uma vez iniciou como titular. Carlos Miguel ficou no banco. Vale citar que o ex-Palmeiras Danilo segue se recuperando de uma fratura no tornozelo esquerdo e só deve voltar em 2025.

Saka faz golaço para o Arsenal

Com muita pressão na marcação e encarando um rival fechado, o Arsenal dominou completamente o primeiro tempo. Antes dos 25 minutos, já ostentava 74% de posse de bola e 5 a 0 em finalizações (foi 11 a 2 ao fim da etapa). Chegou a ter um gol de Timber anulado por impedimento no início da jogada. Nas já estava em vantagem graças a um golaço de Saka. Ele recebeu na direita, cortou três marcadores e, então, chutou sem chance para o goleiro Sels. Gabriel Jesus, aos 25 minutos, quase ampliou com um chute que passou raspando.

Mais dois gols para os Gunners

No segundo tempo, o Arsenal, matou o jogo. Aos cinco minutos, Saka avançou pela direita e rolou para Partey na entrada da área. Ele arriscou um chute de extrema felicidade para fazer 2 a 0. Apesar da vantagem, os Gunners seguiram melhores e sempre estiveram bem mais próximos do terceiro gol do que levar um gol do Nottingham. E assim ampliou num belo gol de Nwaneri, no fim. Foi o primeiro do garoto em Premier League. Quase em seguida Jota fez um gol para os visitantes. Mas anulado pelo VAR.

Aliás, os visitantes, nem mesmo com a entrada de seu goleador Chris Wood na reta final, teve sucesso no ataque. Mas vale citar que Wood começou no banco para se recuperar do cansaço das Eliminatórias nesta data-Fifa, quando defendeu a Nova Zelândia. Ele fez dois gols no 8 a 1 sobre Vanuatu e três gols no 8 a 0 sobre Samoa. A Nova Zelândia na Copa é questão de tempo.

Jogos da 12ª rodada do Inglês

Sábado (23/11)

Leicester 1×2 Chelsea

Arsenal 3×0 Nottingham Forest

Fulham x Wolverhampton

Everton x Brentford

Bournemouth x Brighton

Aston Villa x Crystal Palace

Manchester City x Tottenham – 14h30

Domingo (24/11)

Southampton x Liverpool – 11h

Ipswich x Manchester United- 13h30

Segunda-feira (25/11)

Newcastle x West Ham – 17h

