Samuel Xavier ressalta após empate do Fluminense: ‘Ponto que pode fazer a diferença’

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense caminhava para uma derrota para o Fortaleza, no Maracanã. No entanto, Germán Cano saiu do banco para deixar tudo igual, no empate por 2 a 2, que amenizou a instável atuação tricolor. Na zona mista, Samuel Xavier reiterou que o foco era nos três pontos, porém devido às circunstâncias, esse ponto pode ser importante na reta final.

“A gente comemora um ponto, mas lamenta que em casa temos que conquistar os três pontos. Pelas circunstâncias do jogo, perdendo por 2 a 1, não podíamos sair derrotados daqui. Claro que nós queríamos a vitória, que era muito importante. Com dois jogos em casa, tínhamos que vencer o Fortaleza. O início foi bom para a gente, mas não pode levar dois jogos como a gente levou.”, disse.

“Temos que saber que enfrentamos uma equipe que vem fazendo grandes atuações no Brasileirão e está na terceira colocação. Diante disso, é um ponto que pode fazer a diferença lá na frente. Agora, é bola para frente, temos um jogo terça-feira decisivo, confronto direto que temos que vencer”, completou.

Lutar até o fim da partida

Samuel Xavier fez a jogada do cruzamento para que Germán Cano conseguisse concluir, de cabeça, e ajudar no empate. O lateral-direito explicou que sentiu câimbra, porém preferiu permanecer e lutar até o fim. Além disso, explicou o lance do gol anulado do Leão do Pici.

“Senti câimbra na reta final, mas a gente tinha que virar a partida. O Mano perguntou se estava tudo bem, e eu respondi que dava para sustentar e ir até o fim. Ele mexeu mais na parte da frente e colocou o John Kennedy”, afirmou.

“No início do lance, eu vi que o bandeira levantou e que o jogador estava adiantado. Ali, tentei tirar a bola, mas o Thiago por ter girado, não me viu. Por desatenção, eu fui chutar e acabei pegando um pouco do pé dele. Estava impedido, um lance no fim do jogo, um pouco cansado. Mas o importante é que não validou o gol”, explicou.

Situação na tabela

Com o resultado, os comandados do técnico Mano Menezes somam 38 pontos, na 15ª colocação, mesma pontuação do Juventude. Assim, a atual diferença para a zona de rebaixamento é de um ponto para Criciúma e Bragantino. O Tigre, por sua vez, será o próximo adversário em um confronto direto na terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã.

