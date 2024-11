Corinthians x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto direto na busca por uma vaga na próxima Libertadores, Corinthians e Vasco medem forças neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Nesse sentido, o confronto acontece pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma reta final que promete ser eletrizante.

Na classificação, o Timão vive ótimo momento na temporada, com cinco triunfos consecutivos. Assim, alcançou a marca de 44 pontos, na 9ª posição, que fez a equipe se afastar do Z4 e sonhar com a competição continental. O Cruz-Maltino, por sua vez, perdeu as últimas três partidas e segue com 43 pontos, na 10ª colocação.

Onde assistir

O confronto deste domingo (24) terá a transmissão da TV Globo e dos canais Premiere.

Como chega o Corinthians

Para o confronto decisivo, o técnico Ramón Díaz terá desfalques importantes. Entre eles, Yuri Alberto, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa (grau 1B), e Félix Torres, que retornou da seleção do Equador com lesão no músculo anterior da coxa direita (grau 2B). Além disso, o Timão não terá Memphis Depay, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, José Martínez e Romero voltam da Data Fifa.

Como chega o Vasco

O técnico Rafael Paiva não terá à disposição Mateus Carvalho. Afinal, o volante recebeu o terceiro cartão amarelo no revés contra o Internacional. Dessa forma, a tendência é de que Hugo Moura volte à equipe titular. Sendo assim, a comissão técnica, junto com o Departamento de Saúde e Performance (DESP), irá avaliar a chance de relacionar Paulinho, que já está à disposição após se recuperar de grave lesão.

CORINTHIANS X VASCO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo, 24/11/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique (Cacá) e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana (Breno Bidon), Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero. Técnico: Ramón Díaz

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Galdames, Payet (Coutinho), Leandrinho (Emerson Rodríguez), Maxime Dominguez (Puma Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

