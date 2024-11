Napoli x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Napoli e Roma se enfrentam às 14h deste domingo (24), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto, em Nápoles. Os donos da casa reassumirão a liderança em caso de vitória. Já os romanos precisam da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga em competição europeia 2025/2026.

Onde assistir: Disney + e ESPN 4 transmitem a partida

Confira a classificação do Italiano

Como chega o Napoli

A equipe começou o Italiano em ritmo frenético, com oito vitórias nas dez primeiras rodadas. No entanto, os napolitanos vacilaram nos dois últimos compromissos, perdendo para a Atalanta e empatando com a Inter de Milão. Ainda assim, uma vitória recoloca o time na liderança. O treinador Antonio Conte deve ter todo o elenco à disposição.

Como chega a Roma

A Loba, apesar de investimento alto e de ter um elenco com nomes como Dybala, Hummels e Paredes, tem um início ruim de Italiano. Inclusive, a Roma promoverá a estreia do técnico Ranieri, o terceiro comandante da temporada. Ele, aliás, estava aposentado, mas voltou atrás para poder comandar o time do coração. A Loba entrou na rodada em 12º lugar, com 13 pontos.

Dybala e Hummels estão recuperados de lesões, mas devem começar no banco de reservas. Por outro lado, Ranieri não terá o meia Alexis Saelemaekers nem o zagueiro Mario Hermoso, ambos no DM.

NAPOLI X ROMA

13ª RODADA DO CAMPEONATO ITALIANO

Local: Estádio Armando Diego Maradona, em Nápoles (ITA)

Data e horário: 24/11/2024, às 14h (de Brasília)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (Gilmour), McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia Técnico: Antonio Conte

ROMA: Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Koné, Cristante, Pellegrini; Soulé, El Shaarawy, Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri

Árbitro: Davide Massa

