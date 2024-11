Guarani x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Este domingo, 24/11, pode ser de festa ou de decepção para a imensa torcida do Ceará. Afinal, às 18h30 (de Brasília), o time visitará o Guarani no Brinco de Ouro, em jogo da última rodada da Série B. Em terceiro lugar, com 63 pontos, o Ceará depende apenas de seus esforços para voltar à elite do Brasileirão. Se vencer, não dependerá de nenhuma combinação de resultados.

No entanto, os cearenses podem subir mesmo com derrota ou empate (veja abaixo). Mas há um detalhe: mesmo fora de casa, o Vozão é favorito. Afinal, seu rival é o lanterna e já está rebaixado. Tudo indica, aliás, que a torcida do Ceará será maioria. Até o início da tarde deste sábado, 2.500 dos 3.500 ingressos destinados aos torcedores cearenses estavam vendidos.

O que é preciso para o Ceará subir

O Ceará tem 63 pontos e 70,2% de chance de acesso à Série A, pelas contas da UFMG, e estas são as suas possibilidades:

1 – Vencer.

2 – Empatar e ocorrer uma dessas situações: a – Mirassol perder em casa para a Chapecoense; b – Novorizontino não vencer o Goiás em Goiânia (O Goiás vem de seis vitórias seguidas); c – Sport não vencer o campeão Santos.

3 – Perder e o Sport perder para o Santos, em casa, na Ilha do Retiro.

Onde assistir

Os canais SporTV2, Premiere e Goat transmitem a partir da 18h30 (de Brasília).

Como está o Guarani

O técnico Alan Aal não contará com o goleiro Wladmir, que estava por empréstimo junto ao Santos e já retornou ao Peixe. Assim, resta saber se ele começa com Pegorari (o mais provável) ou dá a chance a Fred Conti. Há também uma dúvida no ataque. João Victor está vetado e, assim, Bruno Mendes deve ser o escolhido. Mas há a possibilidade de Marlon ter uma chance.

Como está o Ceará

O Ceará embarcou na quinta-feira para Campinas e, desde então, segue concentrado. O treinador Léo Condé tem força máxima para esta partida. Assim, não há mistério na escalação, que contará com o trio Saulo, Pulga e Aylon.

Com o bom trabalho de Condé, crescem os rumores de renovação. Mas o treinador lembrou que o momento não é de pensar nisso, até porque haverá eleição no clube e o próximo presidente pode ter na cabeça um outro nome.

“O que temos de estar é focados neste jogo decisivo em Campinas, disse Condé.

GUARANI X CEARÁ

38ª rodada da Série B do Brasileiro

Data e local: 24/11/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

GUARANI: Pegorari (Fred Conti); Yan, Salustiano, Matheus Mancini, Jeferson; Bispo, Heitor, Matheus Bueno e Luan Dias; Caio Dantas e Bruno Mendes (Marlon). Técnico: Alan Aal

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Mugni; Saulo, Pulga e Aylon. Técnico: Leo Condé

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira.

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

