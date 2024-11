Goiás x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Novorizontino buscará, neste domingo (24/11), às 18h30 (dse Brasília), na Serrinha, em Goiânia, conquistar a sua maior façanha. Afinal, às 18h30 (de Brasília), pela última rodada da Sére B do Brasileiro, enfrentará o Goiás. Com 63 pontos, os paulistas garantirão a vaga à Série A-2025. E o time pode até subir de divisão com empate ou derrota. Mas aí dependeria de alguma combinação (veja mais abaixo). Mas vai ter pedreira pela frente. Afinal, o Goiás vem de seis vitórias seguidas. Por causa da reação, chegou aos 60 pontos, mas sem chance de acesso. Contudo, espera frustrar o sucesso do rival.

Como o Novorizontino pode chegar à Série A?

O Novorizontino tem 64 pontos e 83,6% de chance de acesso à Série A, pelas contas da UFMG, e estas são as suas possibilidades:

1 – Vencer

2 – Empatar e ocorrer uma dessas três situações: a – Mirassol perder; b – Ceará não vencer; c – Sport não vencer

3 – Perder e ocorrer uma dessas duas situações: a – Ceará perder; b – Sport perder

Onde assistir

Os canais SportTV3, Premiere e Goat transmitem a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Goiás

A volta do zagueiro Lucas Ribeiro, suspenso na vitória por 4 a 0 sobre o Amazonas, é a principal novidade em relação ao jogo em Manaus. Assim, Reynaldo volta para o banco. Este será o último jogo do Goiás sob o comando de Wagner Mancini, que já avisou que não renovará com o clube. Porém, um jogador receberá homenagens: o goliero Tadeu. Afinal, ele chega ao seu 313º jogo com a camisa do Goiás e, assim, torna-se o segundo jogador com mais partidas pelo clube, superando Kleber Guerra. O líder é o goleiro Harley, com 831 jogos.

Como chega o Novorizontino

O técnico Eduardo Baptista mantém a base das últimas partidas, apostando na dupla de ataque Pablo Dyego e Neto Pessoa para chegar ao sucesso. Ele disse que, nos treinos da semana, ajustou apenas pequenos detalhes. Mas que o foco é total nesta partida que pode ser histórica para o Novorizontino.

“Não se trata de mais um jogo, mas sim o jogo. Não podemos vacilar. Chegamos bem e não considero o meu time um convidado para a festa. Nós conquistamos o nosso ingresso e queremos o acesso”, disse o treinador.

GOIÁS X NOVORIZONTINIO

38ª rodada da Série B do Brasileiro

Data e horário: 24/11/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Rafael Gava, Juninho e Ian Luccas; Paulo Baya e Breno Herculano. Técnico: Wagner Mancini

NOVORIZONTINO: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Eduardo da Cruz (MS) e Thiaggo Labes (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso (SC)

