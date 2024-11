Palmeiras vence Atlético-GO e assume a liderança do Brasileirão

Este sábado, 23/11, foi de intensa festa para o Palmeiras. Afinal, o Verdão jogou com eficiência, fazendo um gol no primeiro tempo e segurando sem sustos o placar de 1 a 0 sobre o lanterna Atlético-GO no Antônio Accioly. O jogo, válido pela 35ª rodada, foi decidido com um gol de Raphael Veiga. Mas a melhor notícia veio do Rio. No Nilton Santos, o Botafogo empatou com o Vitória, 1 a 1. Dessa forma, o Palmeiras assume a liderança a três rodadas do fim da Série A, com 70 pontos, o mesmo do time carioca, mas está na frente por ter uma vitória a mais (21 a 20). E mais: nesta terça-feira, o Palmeiras recebe o… Botafogo! Se vencer, abrirá três de frente, restando seis pontos em jogo. Tricampeonato à vista!

Com esta derrota, em gramnado pesado e muita chuva no segundo tempo, o Atlético Goianiense é oficialmente o primeiro rebaixado do Brasileirão 2024. Na lanterna, com 26 pontos e apenas mais nove pontos a disputar, o máximo que conseguiria seria 35 pontos. O primeiro time fora do Z4, o Juventude, já tem 38.

Primeiro tempo: Palmeiras na frente

Muito superior tecnicamente, o Palmeiras impôs seu estilo de jogo para dominar totalmente o lanterna Atlético-GO. Antes dos dez minutos, Richard Ríos e Raphael Veiga finalizaram com perigo e, aos 19, após jogada de Estêvão pela direita, o garoto-sensação rolou para a conclusão de Raphael Veiga. A bola bateu em Alix e enganou o goleiro Ronaldo.

Apesar do Atlético finalizar para defesa de Weverton, o Palmeiras tinha o jogo na mão. Afinal, Rony mandou na trave e Marcos Rocha e Vitor Reis quase ampliaram. O Atlético-GO, mesmo equilibrando na posse (50%), teve a sorte de perder por apenas 1 a 0 nos 45 minutos iniciais.

Segundo tempo: vitória e, enfim, a liderança!

O Palmeiras voltou bem menos intenso, até displicente em alguns lances. Afinal, cozinhou demais o jogo no meio de campo, numa nítida sensação de que estava se poupando para o jogo contra o Botafogo, nesta terça-feira, no Allianz Parque. Tanto que o primeiro lance de maior perigo só aconteceu aos 22 minutos. Felipe Anderson, que estava apagado, fez a sua melhor jogada, rolando para Gabriel Menino entrar livre na área. Mas o apoiador, que substituiu Raphael Veiga, chutou rente à trave direita de Ronaldo. No fim, debaixo de forte chuva, o Atlético pressionou. Mas sem sucesso. Enfim, Palmeiras 1 a 0. Enfim, Verdão na liderança.

ATLÉTICO-GO 0X1 PALMEIRAS

Brasileirão-2024 – 35ª rodada

Local: Estádio Antônio Acciolly, Goiânia (GO)

Data: 23/11/2024

Público: 11.216

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni (Maguinho, 27’/2ºT), Rhaldney (Gonzalo Freitas, 38’/2ºT), Alejo Cruz (Janderson, 27’/2ºT) e Baralhas; Luiz Fernando (Joel Campbell, 38’/2ºT) e Hurtado (Derek, 11’/2ºT). Técnico: Anderson Gomes.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista (Vanderson, 29’/2ºT); Aníbal Moreno (Zé Rafael, 29’/2ºT), Raphael Veiga (Gabriel Menino, 16’/2ºT) e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão (Fabinho, 44’/2ºT) e Rony (Flaco López, 16’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Raphael Veiga, 19’/1ºT (0-1)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Luiz Fernando, Baralhas, Roni, (AGO)/ Zé Rafael, Flaco López

Cartões vemelhos: –

