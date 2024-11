Botafogo tropeça diante do Vitória, e Palmeiras assume a liderança

O Botafogo empatou com o Vitória por 1 a 1 na noite deste sábado (23), no Nilton Santos, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, com o resultado, o Alvinegro chegou a terceira partida seguida sem vencer e ainda perdeu a liderança para o Palmeiras. Por outro lado, o Leão respira na luta contra o rebaixamento.

O Botafogo somou mais um ponto, chegou aos 70, mas caiu para a segunda colocação na tabela. Já o Vitória também somou mais um ponto, chegou aos 42 e está na 13° posição.

Vitória na frente

O Botafogo levou um susto logo quando a bola rolou, porque o Vitória teve a primeira oportunidade com menos de um minuto de jogo. Willian Oliveira finalizou bem próximo à trave esquerda de John. E o Leão manteve uma postura segura diante de um dos melhores times do Brasileirão. Com uma forte marcação, buscou os espaços e aproveitou os contra-ataques. Assim, aos 19 minutos, Alerrandro aproveitou uma sobra dentro da área e chutou cruzado para abrir o placar para o Vitória.

Por outro lado, o Alvinegro não conseguiu ter uma boa atuação e o volume de jogo que costuma ter, principalmente jogando em casa. Antes do intervalo, o Glorioso cresceu um pouco mais na partida. Conseguiu ter uma chance de empatar em um lance de Cuiabano, que cruzou para o Igor Jesus, mas o goleiro Lucas Arcanjo fez boa defesa. Foi para o intervalo com vaias da torcida.

Botafogo acha empate em gol contra

Com algumas alterações durante o intervalo, o Botafogo começou o segundo tempo pressionando o Vitória. Teve algumas chegadas na área com Igor Jesus e Tiquinho Soares em menos de cinco minutos. O Alvinegro, portanto, conseguiu ficar mais com a bola e ser mais efetivo no ataque. Por outro lado, o Leão ficou mais recuado e sem muitas chances de ampliar o placar.

Artur Jorge usou todas as substituições e deixou a equipe muito ofensiva, mas em campo não surtiu efeito. O time ficou desorganizado e não conseguiu levar muito perigo no ataque. Enquanto o sistema defensivo do Vitória seguiu funcionando muito bem.

Aos 42 do segundo tempo o Botafogo achou o empate. Em um cruzamento de Matheus Martins, Tiquinho Soares cabeceou e a bola desviou no zagueiro Wagner Leonardo, impedindo qualquer reação do goleiro Lucas Arcanjo. Dessa forma, o Alvinegro até tentou aproveitar o momento e o apoio da torcida para virar, mas não foi efetivo. Tiquinho Soares ainda foi expulso nos acréscimos.

Próximos compromisso

O Botafogo volta a campo na competição na próxima terça-feira (26), às 21h30, contra o Palmeiras. A partida será no Alianz Parque. O Vitória, por sua vez, enfrenta o Fortaleza no Barradão, no domingo (01), às 18h30. Os jogos, portanto, serão pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro.

Brasileirão – 35° rodada

Data: 23/11/2024

Local: Nilton Santos

Público: x

Renda: R$ x

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte, intervalo), Bastos, Adryelson e Cuiabano; Gregore (Oscar Romero, 23’/2°T), Tchê Tchê (Eduardo, intervalo), Savarino e Thiago Almada(Matheus Martins, 13’/2°T); Júnior Santos (Tiquinho Soares, intervalo) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres (Willean Lepo, 30’/2°T), Edu, Neres e Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Machado, 15’/2°T), Matheuzinho (Gustavo Mosquito, 10’/2°T), Janderson (Carlos Eduardo, 10’/2°T) e Alerrandro (Léo Naldi, 30’/2°T). Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Alerrandro, 19’/1°T (1-0)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Gregore, Mateo Ponte, Artur Jorge (BOT), Willian Oliveira, PK (VIT)

Cartões vermelhos: Tiquinho Soares (BOT)

