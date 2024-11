Veja as possibilidades de acesso à Série A. Quem vai subir?

A Série B do Brasileiro terá, neste domingo, 24/11, a sua última rodada. No momento, o Santos lidera com 68 pontos. E o Peixe já garantiu o acesso à Série A e o título. E os quatro rebaixados também estão definidos: Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Contudo, há três vagas em jogo para a Série A-2025 e quatro times lutam por elas jogando às 18h30 (de Brasília): Mirassol (64 pontos), Novorizontino (64), Ceará (63) e Sport (63). O único que não depende de si é o Sport, que precisa superar pelo menos um dos três que estão à sua frente (obs: o Ceará tem a mesma pontuação. Porém, mais vitórias e por isso é o 3º, com o Leão pernambucano em 4º).

Em São Paulo Mirassol recebe a Chapecoense.

O Sport recebeu o Santos

Em Campinas, o Ceará visita o lanterna e rebaixado Guarani e,

O Novorizontino terá pela frente um Goiás que vem voando: seis vitórias seguidas.

Veja agora o que cada um dos concorrentes às três vagas precisa para garantir vaga na elite do Brasileirão em 2025. E também as possibilidades, pelas contas do departamento de matemática da UFMG.

Mirassol sobe para a Série A se:

O Mirassol tem 64 pontos e 94,3% de chance de acesso à Série A, pelas contas da UFMG, e estas são as suas possibilidades:

1 – Vencer

2 – Empatar e dar uma dessas três situações: a – Novorizontino não vencer; b – Ceará não vencer; c – Sport não vencer

3 – Perder e ocorrer uma dessas situações: a – Novorizontino perder; b – Ceará perder; c – Sport não vencer

Novorizontino sobe à Série A se:

O Novorizontino tem 64 pontos e 83,6% de chance de acesso à Série A, pelas contas da UFMG, e estas são as suas possibilidades:

1 – Vencer

2 – Empatar e ocorrer uma dessas três situações: a – Mirassol perder; b – Ceará não vencer; c – Sport não vencer

3 – Perder e ocorrer uma dessas duas situações: a – Ceará perder; b – Sport perder

Ceará sobe à Série A se:

O Ceará tem 63 pontos e 70,2% de chance de acesso à Série A, pelas contas da UFMG, e estas são as suas possibilidades:

1 – Vencer

2 – Empatar e ocorrer uma dessas situações: a – Mirassol perder; b – Novorizontino perder; c – Sport não vencer

3 – Perder e o Sport perder

Sport sobe à Série A se:

O Sport tem 63 pontos e 51,9% de chance de acesso à Série A, pelas contas da UFMG. Estas são as suas possibilidades:

1 – Vencer e ocorrer uma dessas três situações: a – Mirassol não vencer; b – Novorizontino não vencer;

c – Ceará não vencer

2 – Empatar e ocorrer uma dessas duas situações: a – Novorizontino perder; b – Ceará perder

3 – Caso o Sport perca, não terá chance alguma de acesso

