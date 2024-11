John Textor rebate Everson às vésperas da final da Libertadores

Dono do Botafogo, John Textor, após o empate do Botafogo com o Vitória, neste sábado, 23/11, rebateu às provocações do goleiro Everson, do Atlético. O dono da SAF do Botafogo reiterou que não critica a arbitragem brasileira, mas, que na verdade, é um grande crítico de possíveis manipulações de resultados. O empresário pediu ainda que o arqueiro atleticano foque apenas em jogar futebol. Bota e Galo se enfrentam no próximo sábado (30), pela final da Libertadores, em Buenos Aires.

” Qual é o nome do goleiro do Atlético? Aparentemente, estou alugando um apartamento na mente dele por um tempo. Morando na cabeça dele. Ele comentou que eu faço barulho fora de campo sobre arbitragem. Não faço. Todos vocês que acompanharam a história de manipulação de resultados nos últimos dois anos sabem que eu apoio os árbitros. Quero que eles sejam bem pagos, recebam melhor treinamento. Ele (Everson) pode continuar fazendo o trabalho dele dentro de campo, porque é ótimo goleiro. E, quanto mais eu ocupar a mente dele, problema dele”, comentou Textor.

Vale lembrar que a troca de farpas começou na última quarta-feira (20), após os times empatarem em 0 a 0 no Brasileirão. Depois do apito final e uma confusão generalizada, o goleiro ironizou, dando a entender que Textor faz pressão sobre os árbitros.

“Pelas circunstâncias do jogo, ficando com um a menos no primeiro tempo, é um ponto para se comemorar. Não era o que queríamos. Infelizmente, eles jogam assim, o pessoal do Botafogo quis gritar demais, quis arrumar muita confusão, o próprio dono arruma muita repercussão fora questionando arbitragem. Infelizmente está tendo confusão”, disse o goleiro, na ocasião, em entrevista ao “Sportv”.

Calendário

Antes de se enfrentarem pela final da Libertadores, Botafogo, de Textor, e Atlético, de Everson, têm compromissos no Brasileirão. Afinal, o Bota visita o Palmeiras em duelo direto pelo título, enquanto o Galo recebe o Juventude para espantar de vez qualquer chance de rebaixamento. Os confrontos, vale lembrar, serão na terça-feira (26). No dia seguinte (27), os times têm que estar em solo argentino.

