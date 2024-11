Internacional x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam, neste domingo (24), às 16h, no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado se encontra na quinta colocação e tem como principal objetivo garantir uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores, mas ainda tem chance mínima de título. Já o Massa Bruta passa por situação desesperadora na luta contra o rebaixamento, já que ocupa a incômoda 18ª colocação. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 14h30 (de Brasília). A cobertura terá o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte tem, além de Cesar Tavares, as presenças de João Miguel Lotufo nos comentários e e as reportagens de David Silva. Não deixe de conferir este duelo entre Inter e Bragantino peo Brasileirão, clicando na arte acima a partir das 14h30 (de Brasília).

