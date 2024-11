Cortada por lesão, Nycole reencontra a Austrália

A atacante Nycole retorna à Austrália determinada a reescrever um capítulo importante de sua história na Seleção Brasileira. Em julho de 2023, a atleta do Benfica estava no país da Oceania para a disputa da Copa do Mundo. Entretanto, ela sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante um jogo-treino, o que a deixou de fora do Mundial.

Hoje, pouco mais de um ano depois, Nycole retorna ao lugar que lhe trouxe “uma frustração muito grande”. Mas com o desejo de mudar sua perspectiva do local.

“Foi um misto de sentimentos, porque assim que saiu a convocação para a Copa, a gente estava hospedada em Brasília, minha cidade natal. Estava muito feliz, com minha família reunida. E vim para a Austrália para disputar uma Copa, um sentimento que toda atleta busca”, opinou Nycole.

“Em seguida, aconteceu a minha lesão, e o misto de sentimentos foi maior, porque nós, como atletas, sabemos que estamos sujeitas a isso. Mas o primeiro momento é uma frustração muito grande. Oor saber que todo o seu trabalho para chegar naquele momento se encerrou por conta de uma lesão. Mas, hoje, retornando aqui, com muita felicidade pela oportunidade, (estou) tentando ressignificar esse local e que eu possa ser muito feliz”, acrescentou a atacante.

Próximos compromissos com o Brasil

Para este novo momento, Nycole, que se apresentou neste domingo (24), busca ajudar e aprender na Amarelinha nos dois últimos amistosos deste ano, ambos com a Austrália. O primeiro será nesta quinta-feira (28), às 7h10 (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, e o segundo, no domingo (1º), às 5h45 (de Brasília), no CBUS Stadium, em Gold Coast.”Nesse tempo aqui, espero poder somar com o grupo e também aproveitar muito a oportunidade de estar com elas. É um grupo que veio das Olimpíadas, algumas meninas, então o que elas puderem agregar para mim, eu estarei aberta para poder ajudar no decorrer do trabalho”, opinou.

“(O Arthur Elias) Ele é um técnico vencedor, isso é inegável, e tem trazido isso para a Seleção Brasileira. O que eu posso transmitir para ele é muita vontade de trabalhar e de aprender e espero poder contribuir”, concluiu Nycole.

