Flamengo pode ter nove retornos contra o Fortaleza

Após ter 13 desfalques diante do Cuiabá, o Flamengo comemora o provável retorno de nove deles diante do Fortaleza. Afinal, a bola vai rolar só na próxima terça-feira (26), às 20h, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão.

A lista de retornos é encabeçada por Gabigol. Vale lembrar que ele foi afastado pela diretoria dos dois últimos jogos. Além dele, o Flamengo contará com as voltas de Gerson, Plata, Varela e Léo Ortiz, que foram desfalque contra o Cuiabá por terem sido convocados para as respectivas seleções.

Além deles, o treinador Filipe Luís poderá escalar novamente o zagueiro David Luiz, recuperado de um quadro febril. Por fim, o meia De La Cruz e os atacantes Carlinhos e Luiz Araújo deixaram o Departamento Médico do Flamengo. o entanto, o trio deve começar no banco de reservas. Todos os três, inclusive, estão há pelo menos 35 dias sem jogar.

Por outro lado, o Flamengo não poderá contar com o zagueiro Fabrício Bruno e com o volante Evverton Araújo, afinal estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Isso sem contar Pedro, Cebolinha, Viña e Arrascaeta, que passaram por cirurgias e só voltam em 2025.

Assim, uma provável escalação do Flamengo para encarar o Fortaleza tem Rossi; Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson e Alcaraz; Michael, Plata e Gabriel.

O Flamengo está em quarto lugar no Brasileirão, com 62 pontos, a dois do próprio Fortaleza e a oito de Palmeiras e Botafogo. Os líderes, aliás, já jogaram na rodada e também se enfrentam na terça-feira, mas pela 36ª rodada. Assim, o Fla ainda tem chances matemáticas de ser campeão. Além disso, o Fla precisa vencer, pois quanto melhor a classificação, melhor a premiação da CBF.

Retornos do Fla contra o Fortaleza

Gabigol (afastado pela diretoria)

Gerson, Plata, Varela e Léo Ortiz (convocados)

David Luiz (febre)

Carlinhos, De La Cruz e Luiz Araújo (lesionados)

Desfalques contra o Fortaleza

Arrascaeta, Pedro, Vinã e Cebolinha (lesionados)

Fabrício Bruno e Evverton Araújo (suspensos)

