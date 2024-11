Florentino Pérez critica Bola de Ouro e defende Vini Jr como melhor do mundo

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, abriu o jogo sobre a decisão do clube de não participar da cerimônia da Bola de Ouro. Durante uma assembleia com os sócios do clube, o dirigente elogiou Vini, criticou os critérios adotados pela revista ‘France Football’ para definir o vencedor do prêmio, comentou sobre a associação da revista com a Uefa e afirmou que Rodri merecia ter conquistado o troféu na edição anterior.

“Estamos orgulhosos do Vinícius. Para nós e para a maioria dos torcedores de futebol, ele é o melhor jogador do mundo. Querido Vini, quero que saiba que seu madridismo, seu sacrifício, seu talento e sua luta – tudo que você precisou suportar, de forma injusta, em muitos momentos – fizeram de você o jogador que é hoje”, declarou Florentino Pérez.

O presidente não escondeu sua insatisfação com o resultado da premiação. Após saber que Vini não seria eleito o melhor jogador do mundo, ele decidiu não comparecer ao evento, assim como cerca de 50 representantes do Real Madrid que também estavam previstos para ir.

Para Florentino, o volante Rodri merecia ter uma Bola de Ouro, mas na edição de 2023. Segundo ele, o jogador foi fundamental na conquista da tríplice coroa do Manchester City, coroada pelo gol decisivo na final da Champions League contra a Inter de Milão.

“Quero dizer ao Rodri, que tem o carinho e o reconhecimento do Real Madrid, que, sem dúvida, merecia uma Bola de Ouro. Mas não nesta edição. Sua Bola de Ouro era a do ano passado, quando conquistou o triplete e marcou na final da Champions. É evidente que, aplicando qualquer critério, a Bola de Ouro deste ano deveria ter sido de um jogador do Real Madrid”, afirmou.

O dirigente também destacou o apoio da torcida a Vini Jr

“Fosse o Vinícius, como apontava o clamor mundial. Até mesmo a maioria dos leitores do L’Équipe, em uma enquete, o colocava como vencedor com 41% dos votos, contra 13% do segundo colocado”, disparou Pérez.

Além disso, ele ainda mencionou outros jogadores do elenco merengue que poderiam ter vencido.

“Se fosse pelo peso adicional de títulos, Dani Carvajal, nosso capitão, merecia pela conquista da Eurocopa com a Espanha. Ou até Jude Bellingham, que chegou à final da Eurocopa e fez uma temporada incrível. É muito difícil entender por que nenhum jogador do Real Madrid venceu”, continuou o presidente.

Florentino também criticou o modelo de votação, que reúne 100 jornalistas de diferentes países para escolher o vencedor. Ele discordou especialmente do impacto de votos de países como Namíbia, Uganda, Albânia e Finlândia, onde alguns votantes sequer colocaram Vinícius entre os 10 melhores.

“Com essas regras, sem o impacto dos votos de jornalistas de apenas quatro países – Namíbia, Uganda, Albânia e Finlândia –, Vinícius teria vencido. De verdade, alguém entende como esses jornalistas não deram nem um ponto ao Vinícius? Pelo menos, o jornalista da Finlândia reconheceu seu erro, pediu demissão e afirmou que nunca mais faria parte do júri. Agradeço a ele por isso”, comentou.

Florentino também sugeriu mudanças na organização da premiação.

“Acredito que a Bola de Ouro deve ser organizada de forma independente. Os votos deveriam estar nas mãos de pessoas reconhecidas e de prestígio, como técnicos ou figuras respeitadas, que sabem que sua reputação está em jogo com seus votos. Não sabemos quem vota, e de países que mal conhecemos. Por isso, o Real Madrid considerou apropriado não participar da cerimônia”, concluiu.