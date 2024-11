Ceará empata fora de casa, mas conta com tropeço do Novorizontino e garante acesso à Série A

Diante do rebaixado Guarani no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela última rodada da Série B do Brasileiro, o Ceará teve um gol anulado e ficou no empate sem gols na noite deste domingo (24). Mas, em razão da vitória do Goiás sobre o Novorizontino, o Vozão garante o acesso para a Série A.

Mesmo longe dos seus domínios, o Vozão fechou na quarta colocação, com os mesmos 64 pontos do Tigre do Vale. O Sport, que venceu o campeão Santos, encerrou com 66 somados. Já o Mirassol derrotou a Chapecoense e terminou com 67 pontos.

Veja a classificação da Série B do Brasileiro

O jogo

O Vozão dependia apenas de si para alcançar o acesso, mas fez uma primeira etapa fraca no Brinco de Ouro. O time dirigido por Léo Condé levou algum perigo nas bolas paradas, e Aylon só não balançou a rede ao se antecipar à defesa porque Jefferson conseguiu salvar em cima da linha. O Bugre asssutou em cobrança de falta de Heitor que raspou a trave do goleiro Bruno Ferreira. No retorno do intervalo, o jogo ganhou ares dramáticos. Já na reta final, aos 35 minutos, Talisson aproveitou rebote e mandou para a rede. Os alvinegros comemoraram bastante, mas a arbitragem anulou por impedimento. O empate estava frustrando os planos do Vozão, mas um gol do Goiás contra o Novorizontino mudou o cenário. Ao apito final em Campinas, os atletas do Ceará correram para o banco de reservas a fim de acompanhar o fim do jogo em Goiânia. Ao ser confirmado o triunfo do Esmeraldino, a festa tomou conta do elenco e comissão técnica do Vozão.

Confusão antes do jogo

Mais cedo, torcedores dos dois clubes se envolveram em uma briga nos arredores do estádio. Um vídeo que passou a circular nas redes sociais mostra torcedores do Vozão indo para confronto contra bugrinos em frente ao portão principal do estádio.

Jogos da 38ª rodada da Série B

Sexta-feira (22)

Coritiba 1×3 Botafogo-SP

Avaí 2×1 Ponte Preta

Ituano 0x1 Amazonas

Domingo (24)

CRB 1×1 Operário-PR

Paysandu 2×1 Vila Nova-GO

Goiás 1×0 Novorizontino

Guarani 0x0 Ceará

Mirassol 1×0 Chapecoense

América-MG 3×0 Brusque

Sport 2×1 Santos

