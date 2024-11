Sobem Mirassol, Sport e Ceará. Veja a última rodada da Série B

Neste domingo (24/11), rolou a última rodada da série B de 2024. O título já estava garantido para o Santos, que também assegurou a sua vaga antecipadamente para a Série A. Além disso, os rebaixados também já estavam definidos: Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Mas havia a disputa pelas três vagas de acesso restantes para a Série A do Brasileiro. Dessa maneira, quatro jogos selariam as subidas: Mirassol x Chapecoense; Goiás x Novorizontino; Sport x Santos e Guarani x Ceará.

Mirassol (64 pontos), Novorizontino (64 pontos ), Ceará (63 pontos e 21 vitórias) e Sport (63 pontos e 20 vitórias) disputavam essas três vagas. Então, veja abaixo o tempo real sobre quais os três times que estavam subindo e qual estava seguindo na Série B. No fim, a festa foi de Mirassol, Sport e Ceará. O lamento é do Novorizontino.

Série B – Primeiro tempo

18h30 – Todos os jogos começaram no mesmo horário. Assim, antes da bola rolar, as três vagas de acesso eram de Mirassol, Novorizontino e Ceará, com o Sport fora.

19 minutos – GOL DO MIRASSOL. Yuri Castillo faz Mirassol 1×0 Chapecoense. Naquele momento: Mirassol, 67 pontos; Novorizontino, 65; Ceará, 64. Assim, os três estariam subindo de divisão. Sport (64 e menos uma vitória do que o Ceará) seguindo na Série B em 2025.

45 minutos – Todos os jogos 0 a 0. Tudo inalterado.

Acréscimos

48 minutos – Dellatorre recebe na área e marca para o Mirassol. Mas o VAR anula por impedimento. Portanto, nada muda.

49 minutos – GOL DO SPORT. Lucas Lima marca de pênalti. Sport 1×0 Santos. Nesse momento tem mudança. Afinal, com esse placar, Mirassol, Sport e Novorizontino sobem. Ceará permanece na Série B

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA SÉRIE B

Mirassol 1×0 Chapecoense

Sport 1×0 Santos

Guarani 0x0 Ceará

Goiás 0x0 Novorizontino

Classificação

1º Santos – 68 pontos (Campeão e sobe à Série A)

2º Mirassol – 67 pontos (sobe à Série A)

3º Sport – 66 pontos (sobe à Série A)

4º Novorizontino – 65 pontos (sobe à Série A)

5º Ceará – 64 pontos

SEGUNDO TEMPO

19h38 – Recomeçam todos os jogos no mesmo momento

18 minutos –GOL DO SPORT. Lucas Lima de novo. Sport 2×0 Santos. Desse modo, esse é o panorama: Mirassol, Sport e Novorizontino sobem. Ceará permanece na Série B

23 minutos – Pituca, do Santos, faz contra. Seria o terceiro do Sport. Mas o VAR anula por impedimento. Nada muda

31 minutos – GOL DO SANTOS. Wendell Silva. Sport 2×1 Santos. O panorama: Mirassol, Sport e Novorizontino sobem. Ou seja, Ceará permanece na Série B

35 minutos – Talisson marca para o Ceará. Mas o VAR marca impedimento. Guarani 0x0 Ceará. Dessa forma, nada muda

37 minutos – GOL DO GOIÁS. Paulo Baia. Goiás 1×0 Novorizontino. Agora mudou. Afinal, Mirassol, Sport e Ceará sobem. Novorizontino permanece na Série B

38 minutos – Barletta perde um pênalti para o Sport. Segue Sport 2×1 Santos. Diante disso, portanto, o panorama ficou sendo: Mirassol, Sport e Ceará sobem. Novorizontino permanece na Série B

FIM DO SEGUNDO TEMPO

Mirassol 1×0 Chapecoense

Sport 2×1 Santos

Guarani 0x0 Ceará

Goiás 1×0 Novorizontino

Quem não vai subir é o Novorizontino. O time que precisava de apenas uma vitória nas últimas três rodadas. Mas empatou dois jogos e perdeu um.

Classificação final

1º Santos – 68 pontos (Campeão e sobe à Série A)

2º Mirassol – 67 pontos (sobe à Série A)

3º Sport – 66 pontos (sobe à Série A)

4º Ceará – 64 pontos e 19 vitórias (sobe à Série A)

5º Novorizontino – 64 pontos e 18 vitórias (sobe à Série A)

