Thiago Silva e Felipe Melo: discussão acalorada em treino do Fluminense

Primeiro clube acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está longe de viver dias calmos. Thiago Silva e Felipe Melo, duas das lideranças dentro de campo, foram os responsáveis por uma discussão acalorada no treino que antecedeu o jogo de sexta-feira diante do Fortaleza, no Maracanã. A informação foi dado inicialmente pelo canal “Pitaco Tricolor”.

Os zagueiros de 40 e 41 anos, respectivamente, são os principais capitães nas partidas do Tricolor. Eles não chegaram a partir para a briga, mas o episódio que teve como palco o CT Carlos Castilho foi o suficiente para interromper a atividade.

Ambos, aliás, sempre tiveram relação amistosa. Eles, chegaram, inclusive, a jogar juntos pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010. Na ocasião, Felipe era titular e Thiago, opção entre os reservas.

O técnico Mano Menezes não relacionou o Pitbull para enfrentar o Leão do Pici, mas o motivo de sua ausência não teve relação com a divergência entre os zagueiros. No dia seguinte ào empate por 2 a 2 com os cearenses, Felipe Melo e Thiago Silva estiveram presentes no treinamento do elenco no último sábado.

A confusão envolvendo a dupla, porém, é mais um episódio que evidencia o clima tenso no Fluminense. Também neste mês, Marcelo teve o contrato rescindido pelo clube após desentendimento com Mano Menezes.

