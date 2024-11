Interino elogia postura do Santos contra o Sport: ‘Trataram como decisão’

O Santos perdeu para o Sport por 2 a 1, nesse domingo (24), na Ilha do Retiro, em sua despedida da Série B. A equipe foi comandada pelo interino Leandro Zago que, após a partida, elogiou a postura da equipe, mesmo já com os objetivos cumpridos na competição. Além disso, comentou que o elenco treinou durante a semana como se o duelo contra o Leão fosse uma decisão.

“Tivemos três sessões de treino para preparar o jogo, tivemos vários jogadores fora. O jogo tinha um valor para nós e outro para o rival, o ambiente do estádio… Já seria um jogo duro com a equipe completa. Eu já vivi algumas vezes o futebol profissional. Foi muito legal a confiança do departamento profissional, tenho 50 dias de clube. Jogadores foram muito profissionais, treinaram como se fosse decisão. Acredito que conseguimos competir e tornar o jogo páreo”, disse o interino.

Interino explica garoto no banco do Santos

Contudo, um ponto que chamou a atenção durante o duelo em Recife, foi a escolha de Hayner na lateral-direita, em vez de JP Chermont. O garoto foi titular em boa parte da Série B. Mas na visão do interino, o jogador ainda precisa ”amadurecer” um pouco.

“Defensivamente, o Hayner foi mais consistente nas sessões de treino. Chermont é nascido em 2006, muito jovem, tem um baita potencial, mas precisa amadurecer. Nós já fomos jovens, é normal. Vai dar ainda muito rendimento técnico e financeiro para o clube, eu tenho certeza. Eu não sei o que aconteceu antes e posso falar pela semana de treinos. Chermont e Souza são dois jovens de muito potencial. Tenho certeza que jogarão aqui no mais alto nível e, quem sabe, na Seleção e até fora do país”, finalizou Zago.

