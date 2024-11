Zubeldía promete mais William Gomes em 2025: ‘Vai ter espaço’

O atacante William Gomes voltou a ter chances no São Paulo, durante o empate contra o Atlético-MG, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou no segundo tempo do embate e atuou por 14 minutos. Apesar de pouco tempo dentro de campo, Zubeldía prometeu que a torcida vai ver mais do garoto em 2025.

“Sem dúvidas, ele vai ter mais espaço em 2025, se seguir trabalhando. Eu já falei com ele. Em geral, eu promovo jogadores jovens. Os dois laterais do Inter começaram comigo muito novos. O Marchesin, do Grêmio, a mesma coisa. Eu gosto de dar espaço aos jovens, mas o São Paulo tem uma camisa muito pesada. Então, temos de ir com calma. Mas eu tenho certeza de que no ano que vem ele terá mais espaço”, disse Zubeldía.

William Gomes perdeu espaço logo após ser titular na partida mais importante do São Paulo no ano. Afinal, o jogador foi titular nos dois jogos contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores. Ele fez bom papel no jogo de ida, no Rio, mas não agradou no duelo da volta, no Morumbis, quando acabou substituído ainda no primeiro tempo. Depois, nos sete jogos seguintes, somou apenas 39 minutos em campo.

Zubeldía testa William Gomes em outro setor

Aliás, William Gomes entrou no duelo contra o Atlético-MG em uma situação que não está acostumado, já que entrou no lugar de André Silva e atuou mais centralizado. Zubeldía explicou que esse posicionamento foi treinado.

“Quando eu coloquei ele centralizado foi por uma situação do jogo, pelo grande esforço que o André (Silva) fez no jogo, eu precisava tirar, então foi uma variante de jogo e buscava ter com ele mais ataque às diagonais, mas foi algo que treinei em treinamentos, amistosos. Pensei que isso poderia explorar os espaços do rival, mas o mais importante é que ele esta acumulando minutos para seguir crescendo de desempenho”, finalizou o treinador.

