Após a vitória do Liverpool sobre o Southampton, no último domingo (24), pela Premier League, Salah falou pela primeira vez sobre sua situação no clube. Na zona mista, o egípcio afirmou que ainda não recebeu proposta para renovar seu contrato, que se encerra em junho de 2025, com os Reds.

“Estamos quase em dezembro, e eu ainda não recebi propostas para continuar no clube. Estou provavelmente mais fora do que dentro, disse o jogador.

Aos 32 anos, o atleta reiterou que gostaria de permanecer no clube inglês, porém deixou claro que o acordo não depende apenas dele. Cabe salientar que a partir de janeiro, o jogador poderá assinar um pré-contrato de graça com qualquer outro clube.

“Eu estive no clube por muitos anos. Não há clube como este. Mas, no fim das contas, não está nas minhas mãos. Estamos em dezembro, e eu não recebi nada sobre meu futuro. Eu amo os torcedores, os torcedores me amam. No fim das contas não está nas minhas mãos ou nas mãos dos torcedores. Vamos esperar e ver”, acrescentou.

Por fim, segundo o portal “The Athletic”, fontes do Liverpool afirmam que já existem conversas com o empresário de Salah, Ramy Abbas. No entanto, o mundo árabe segue de olho no futebol do egípcio, visto que os Reds recusaram uma proposta de 150 milhões de libras do Al-Ittihad, em 2023.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.