Santos inicia semana decisiva por novo treinador. Luís Castro é o plano A

O Santos iniciou uma semana decisiva visando encontrar um novo treinador para a próxima temporada. Com o final da Série B, a diretoria deseja contar com outro técnico o mais brevemente possível para iniciar o planejamento de 2025. O plano A do Peixe é Luís Castro, mas o português será um jogo duro para o clube.

Isso porque o português tem viagem marcada a Dubai com seu estafe e estuda o que fará de seu futuro sem pressa. O treinador não descarta assumir outra equipe no Oriente Médio, em um mercado que o Santos não pode competir com as cifras. Luís Castro já revelou que também tem ofertas de clubes do Brasil, além do Peixe.

O entorno do comandante português garante que, neste momento da carreira, a escolha de Castro falará menos sobre dinheiro e mais sobre projeto. Por isso, Luís Castro deve tomar uma decisão sobre seu futuro no meio de dezembro. Tempo que o Santos não quer esperar por um novo treinador.

O clube já sabe que Castro exigirá tempo, paciência e investimento. Recentemente, foi revelado que o português exigiu uma folha salarial alta para sua comissão técnica e um aporte financeiro de R$50 milhões para contratações. O treinador quer um projeto forte para poder brigar por títulos em 2025 e por isso não tem pressa.

O Santos, por outro lado, quer um comandante já nos próximos dias para iniciar o planejamento de 2025. A ideia do Peixe é que o novo treinador ajude nas contratações, já que a equipe deve sofrer uma reformulação após o final da Série B.

Outros nomes especulados no Santos

Além do português, outros nomes especulados são: o também português Pedro Caixinha e os brasileiros Cuca e Renato Gaúcho são três deles. Contudo, para começar a negociação com outro treinador, o Peixe vai primeiro desistir de vez de Luís Castro. O que ainda não aconteceu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.