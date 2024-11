Kauã Elias reencontra o Criciúma, adversário de seu primeiro gol como profissional

O Fluminense segue vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e terá um duelo decisivo nesta terça-feira (26). Assim, no Maracanã, o Tricolor recebe o Criciúma, às 19h (de Brasília), um adversário que traz boas recordações para Kauã Elias, revelado nas divisões de base do clube.

Afinal, foi diante da equipe catarinense, no primeiro turno, que o atacante fez seu primeiro gol como jogador profissional. O jovem, de 18 anos, teve a segunda oportunidade, na época, com Mano e deu conta do recado. Isso porque foi de seus pés que saiu o empate por 1 a 1, trazendo um ponto importante na bagagem. Ponto este, aliás, que deixa a equipe, atualmente, fora da zona de rebaixamento, restando quatro jogos para o fim.

O atleta terá pela frente a sequência que o transformou em titular no fim do primeiro turno. Desde o duelo contra o Fortaleza, no primeiro turno, Kauã esteve em campo em 25 partidas, sendo 17 delas com o titular do ataque tricolor. Além disso, já anotou sete gols e deu três assistências, sendo uma das peças importantes do setor ofensivo ao lado de Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso.

Diante do Leão do Pici, no Maracanã, o atacante não conseguiu render e teve uma atuação irregular. Mesmo assim, foi importante, sobretudo no início do trabalho de Mano Menezes, para tirar a equipe da zona de rebaixamento. Agora, tenta voltar a estufar a rede, algo que não acontece desde o duelo com o Grêmio, também no Maracanã, no dia primeiro.

Momento na tabela

Atualmente, a diferença entre as equipes é de apenas um ponto (38 a 37), o que transforma o confronto, desta terça-feira (26), em uma final. Perder em pleno Maracanã para um adversário direto seria trágico e desmontaria a vantagem que o Fluminense tem no momento.

Por outro lado, em caso de triunfo, o time carioca abriria quatro pontos para a zona de rebaixamento restando apenas três rodadas para o fim e ainda com mais um jogo em casa para fazer (Cuiabá).

