Corinthians vai apresentar novo fiador ao Flamengo por Hugo Souza

O Corinthians apresentará o terceiro fiador pela compra do goleiro Hugo Souza. Além disso, pretende judicializar o Flamengo caso o Rubro-Negro recuse novamente a proposta para ter o jogador. A informação do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”.

O terceiro fiador, aliás, será um banco. Caso o Fla recuse, o Timão pretende ir à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por entender que o clube carioca ter que aceitar as condições apresentadas. Do outro lado, o Rubro-Negro alega que, por contrato, não precisa aceitar o fiador.

A opção de compra do Hugo Souza pelo Corinthians em 800 mil euros (R$ 4,86 milhões) expira no próximo sábado (30). O jogador já disse aos seus representantes e à diretoria do Alvinegro que pretende seguir no clube, mas se reapresentará ao Flamengo caso a situação não se resolva. O atual vínculo do goleiro com o Timão vai até 31 de dezembro.

Tudo sob controle

O Corinthians não entra em detalhes publicamente, mas mantém o discurso confiante de que fechará o negócio durante a janela de prioridade. O presidente Augusto Melo sustentou a postura de que o negócio está “sob controle”.

“Essa semana resolvemos, tudo sob controle. Existe parcelamento, parcela em janeiro, e nesta semana tudo deve ser resolvido”, afirmou.

Hugo Souza, nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, chegou em julho e vem se destacando pela performance em campo. Aos 25 anos, ele se torna, portanto, pivô de uma ‘briga’ entre os dois clubes do futebol brasileiro. Uma novela que vem se arrastando há semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.