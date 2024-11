Artur Jorge projeta reta final do Botafogo e critica atitudes de jogadores do Atlético

O Botafogo vai embarcar para São Paulo nesta segunda-feira (25) e vai dar início a uma semana decisiva na briga por dois títulos na temporada. Primeiro, enfrenta o Palmeiras no confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão. Depois, encara o Atlético Mineiro na decisão da Libertadores no sábado (30). Dessa forma, o técnico Artur Jorge concedeu uma entrevista coletiva antes do treino desta segunda.

O treinador, portanto, projetou a reta final da temporada. Além das duas partidas, o Alvinegro tem outras duas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, fora de casa, e por fim, enfrenta São Paulo no Nilton Santos.

“Já falei do nosso rival mais próximo. Temos quatro finais para disputar. Esta primeira por ter um caráter importante. Nós já fomos campeões esse ano, já fomos favoritos, já perdemos o título… E isso nunca foi falado por nós. Essa equipe tem um comportamento muito estável. Tivemos três empates que fizeram os rivais se aproximarem, veio o tal fantasma do ano passado… Agora temos a decisão de um título”, disse.

Além disso, o técnico ainda falou sobre as atitudes dos jogadores do Galo na partida pelo Brasileirão na última semana.

“Nós tivemos um goleiro (Everson) ao falar sobre a equipe do Botafogo querendo confusão. É inadmissível um goleiro terminar a primeira metade chutando a cara no Tiquinho. Isso é criar confusão. Tudo que fizeram é criar confusão. O Hulk, que muito respeito, criou confusão, ele se preocupou com as palavras que um jogador pode ter falado. É de pior tom quando nós pegamos quando um jogador que ser que um rival seja campeão, e isso aconteceu (Deyverson)”, prosseguiu.

Artur Jorge mostra otimismo na briga pelo Brasileiro

O Botafogo vem de três empates consecutivos no Brasileirão, o que fez adversários se aproximarem e no caso do Palmeiras, ultrapassar o Alvinegro na tabela. No entanto, o técnico mostra otimismo pela campanha do Glorioso.

“Fizemos uma campanha de consistência, tivemos um percurso de elevado nível. Tenho ouvido muita coisa e o Botafogo está em uma posição de grande coerência em comportamento e desempenho. Começamos nesta terça-feira uma reta importante, não decisivo. Cá estamos. Estamos preparados e vamos preparados para o objetivo que temos. É por nós de muita ambição um Botafogo muito preparado física e mentalmente nesse três jogos para buscar o título”, afirmou.

Assim, Botafogo entra em campo nesta terça-feira (26) contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A partida, portanto, é válida pela 36° rodada do Brasileirão.