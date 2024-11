Condenado por estupro, Daniel Alves publica mensagens bíblicas

O ex-jogador Daniel Alves fez uma série de postagens em sua rede social onde utiliza legendas com versículos bíblicos e também canta louvores. Condenado por estupro na Espanha, o brasileiro vem se dedicando a prática da fé enquanto aguarda em liberdade o julgamento final do seu recurso no país europeu.

Desde o dia 2o de outubro, Dani Alves realizou 14 publicações em sua conta no Instagram. Todas as postagens continham ao menos uma menção sobre fé. Em dois dos posts, o ex-jogador canta louvores para seus seguidores. Apesar de voltar a aparecer de forma ativa na rede social, ele mantém os comentários trancados.

Em sua última postagem, feita nesta segunda-feira, Daniel Alves fala sobre o amor a Deus.

“Aquele que não ama, não conhece a Deus; porque Deus é amor. O verdadeiro amor é Deus”, escreveu o ex-jogador, citando um versículo de João presente na Bíblia.

Confira Daniel Alves durante um canto de louvor:

Uma publicação compartilhada por Daniel (@danialves)

Condenação de Daniel Alves na Espanha

Daniel Alves recebeu uma condenação de quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona. Porém, ele deixou a prisão em março, após pagar 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de fiança. O ex-jogador aguarda o julgamento de seu recurso em liberdade.

