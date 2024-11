Fluminense defende tabu contra o Criciúma; saiba

Ao entrar em campo nesta terça-feira (26) para encarar o Criciúma, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Fluminense defenderá um longo tabu. Afinal, a equipe não sabe o que é perder como mandante para o Tigre.

Até o momento, foram 14 jogos oficiais na história, com 12 vitórias do Fluminense e dois empates. Isso gera, então, um aproveitamento de 90,4% quando o Tricolor recebe os catarinenses.

LEIA MAIS: Fluminense confirma grave lesão de joia da base

Os últimos confrontos entre as equipes no Rio de Janeiro foram pela Copa do Brasil, em 2021 e 2017. Em ambas as partidas, vitórias tricolores. Em 2021, o triunfo foi por 3 a 0 graças a gols de Manoel (que ainda seria expulso), Biel (hoje no Bahia) e Luiz Henrique (Botafogo), pelas oitavas de final do torneio.

Já pelo Brasileirão, o último confronto foi no segundo turno de 2014, com vitória do Flu por 4 a 2, no Maracanã. No ano anterior, goleada por 3 a 0, no Moacyrzão. Assim, somando duas vitórias pela extinta Primeira Liga (2016 e 2017), o Fluzão já conta com seis triunfos seguidos diante o Criciúma.

A última partida sem vitória sob seus domínios foi há 20 anos. Foi em empate por 1 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão de 2004. Em 2003 também houve empate por 1 a 1 – as únicas igualdades citadas do retrospecto de 14 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.