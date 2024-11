Sporting x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Grande surpresa das primeiras rodadas da nova Champions, que a partir desta temporada não tem mais fase de grupos, mas passa a ser em fase de liga, o Sporting volta a campo. Nesta terça-feira (26/11) recebe o Arsenal no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da principal competição interclubes da Europa. Será a primeira vez que os lisboetas serão comandados nesta competição pelo seu novo treinador, João Pereira, que assumiu o lugar de Ruben Amorim, contratado pelo Manchester United.

O Sporting é o vice-líder da Champions, com 10 pontos. Está atrás apenas do Liverpool (12 pontos e campanha 100%). Mas como os ingleses jogarão apenas nesta quarta-feira diante do Real Madrid, um triunfo levará os sportinguistas à liderança provisória. Já o Arsenal tem 7 pontos e está em 12º lugar. Caso termine nesta posição, terá de jogar o mata-mata da repescagem para avançar às oitavas.

Regulamento

Vale lembrar que a partir desta edição, a Champions é disputada em uma fase de liga. São 36 times que jogam oito partidas (formato suíço) e, após oito rodadas, os oito primeiros avançam às oitavas. Os times do 9º ao 24º jogam o mata-mata e quem vencer avança. Os perdedores estão eliminados, assim como os times do 25º ao 36º lugares.

Onde assistir

Os canais Space e Max transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Sporting

João Pereira foi a aposta dos Leões para substituir Ruben Amorim. É um prata da casa, ex-lateral do clube, e ao se aposentar passou a comandar o time sub-23. Em seguida, passou para o Sporting B, já ganhando experiência. Afinal, era líquido e certo que um gigante europeu, ciente do grande trabalho de Ruben Amorim, iria contratá-lo.O que efetivamente aconteceu com o United, antes da data-FIFA de novembro. Pereira assumiu, fez a estreia no 6 a 0 sobre o Amarante, na sexta-feira passada, pela Taça de Portugal. Mas agora o jogo é bem mais complicado. E o novo técnico sabe disso.

“O Arsenal tem uma equipe muito experienteque trabalha há alguns anos com o Mikel Arteta. Têm jogadores fortes individualmente, o que torna o coletivo também forte. Mas estão três pontos atrás de nós na classificação da Champions. Por isso, com certeza vão querer vir para pontuar”, disse durante a coletiva.

Para esta partida, Pereira não tem os lesionados Nuno Santos e Pedro “Pote” Fernandes. Para a vaga deste último, entra o inglês Marcus Edwards, que fez dois gols no 6 a 0 diante do Amarante. Ele formará o trio ofensivo com Trincão (que interessa a vários clubes europeus) e Gyökeres, o sueco sensação que nesta temporada, em 19 jogos, já marcou 24 gols.

Como chega o Arsenal

O técnico Mikel Arteta deve lançar mão de um de seus astros, Declan Rice, desde o início. Afinal, a fera se recuperou de lesão e só não retornou ao time contra o Nottingham Forest (vitoria por 3 a 0) para ser fisicamente resguardado para o duelo desta terça pela Champions. Ele formará parte do meio de campo ao lado de Odegaard e Partey. Mas o atacante brasileiro Gabriel Jesus, que foi titular pela primeira vez na temporada contra o Nottingham, volta ao banco de reservas. Assim, a titularidade deverá ser de Gabriel Martinelli, formando o trio ofensivo com Havertz e a fera Saka.

SPORTING X ARSENAL

5ª rodada da Champions

Data e horário: 26/11/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio do Alvalade, Lisboa (POR)

SPORTING: Franco Israel; Matheus Reis, Inácio e Diomande; Quenda, Morita, Hjulmand e Máxi Araujo; Trincão, Gyokeres e Edwards. Técnico: João Pereira

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Odegaard, Partey e Rice; Saka, Havertz e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Auxiliares: Adam Kupsik e Radosław Siejka (ambos da Polônia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

