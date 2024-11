Mesmo com uma partida restante pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético já está totalmente focado na final da Copa Libertadores. O clube vive a expectativa do confronto contra o Botafogo, marcado para sábado (30), às 17h (de Brasília), em Buenos Aires. O técnico Gabriel Milito comentou sobre a grande decisão.

O treinador reconheceu a dificuldade do duelo e destacou que será um jogo bastante disputado. Apesar disso, mostrou confiança no elenco e nas características que tornam o time vencedor.

“Será mais uma final de muita intensidade e desejo, de ambos os lados, para jogar e vencer. Nós e eles temos essas características: jogadores de muita qualidade que buscam o ataque. Tentaremos controlá-los, e eles farão o mesmo conosco. Será um jogo muito equilibrado, com os dois times mostrando muita valentia”, afirmou Milito no programa Bola da Vez, da ESPN.

Embora o Atlético não esteja em uma posição confortável no Campeonato Brasileiro, a equipe alcançou as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Milito reforçou a força do elenco e o suporte interno do clube.

“Chegar a duas finais, como conseguimos, enfrentando equipes tão poderosas, foi um feito muito merecido. Isso tem um grande valor para mim. Somos desportistas, altamente competitivos, e queremos vencer. Mas meu reconhecimento aos meus jogadores não mudará se não conquistarmos a taça. Sei o quanto se dedicaram durante toda a temporada. Para mim, o caminho tem enorme significado. Como vão lembrar do nosso time? De forma especial, se ganharmos a Copa, ou de maneira diferente, se não; isso é o futebol”, concluiu o técnico.

