Cláudia celebra primeira convocação para a Seleção Brasileira: ‘Um sonho’

A goleira Cláudia, do Juventude, foi convocada pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira. Aliás, a arqueira é a primeira atleta do clube a vestir a amarelinha e, portanto, entrou para a história. Já nos preparativos para a estreia, a jogadora falou sobre sua reação com a oportunidade dada pelo técnico Arthur Elias.

“Só caiu a ficha quando eu vesti o uniforme. É a minha primeira viagem para fora do Brasil, então é uma sensação única. E é longe, viajar todas essas horas… Fiquei o tempo inteiro dentro do avião em estado de choque, não acreditava que estava lá. Então só caí na real quando eu vesti o uniforme da Seleção mesmo”, iniciou.

“Quando recebi a notícia, tive uma sensação que eu não consigo explicar. Uma felicidade imensa pela oportunidade que eu estou recebendo. Sempre foi um sonho representar a Seleção Brasileira, acho que isso é um sonho de todo atleta. Estou muito feliz de ter alcançado isso e quero trabalhar muito aqui e aproveitar o máximo que eu posso”, completou.

Amistosos contra Austrália

A atleta de 22 anos já se encontra com a delegação na Austrália, para dois duelos contra a seleção da Oceania. O primeiro está previsto para a próxima quinta-feira (28), às 7h (de Brasília), e o segundo, para fechar a temporada, no dia 1º de dezembro, às 5h35.

Apesar da conquista e sonho realizado, a atleta destacou a importância de seguir trabalhando para conquistar mais oportunidades. Segundo Cláudia, a comissão técnica da Seleção Brasileira está sempre de olho, independentemente dos jogos disputados.

“Independente do clube ou da série que você está, acho que tem que entregar o máximo, porque eles estão sempre vendo. Qualquer jogo, eles estão sempre de olho. Então não se escolhe o jogo pra jogar. Acho que você tem que dar seu melhor em todo jogo, em qualquer série que você jogar. Acho que você tem que sempre dar o melhor dentro de campo”, opinou.

