Com exceção de 2016, Vasco troca, em média, três técnicos por ano; veja a lista

Rafael Paiva não resistiu a mais uma derrota no Vasco e foi demitido neste domingo (24), após o revés contra o Corinthians, pelo Brasileirão, em Itaquera. Com isso, Felipe Loureiro, ídolo cruz-maltino, assumirá a equipe até o fim da temporada, faltando apenas três jogos.

Aliás, um dado chama a atenção no clube carioca: desde 2016, o Vasco não inicia e encerra uma temporada com o mesmo técnico. Naquele ano, Jorginho, que havia assumido em setembro de 2015, permaneceu até o fim de 2016. Ele conquistou o Campeonato Carioca e garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro.

Em 2017, sob a presidência de Eurico Miranda, o Vasco começou o ano com Cristóvão Borges, que não durou nem o Campeonato Carioca. Milton Mendes assumiu na sequência, mas também não resistiu aos maus resultados no Brasileirão. O time encerrou a temporada com Zé Ricardo, que classificou a equipe para a Libertadores.

Aliás, na última vez que disputou a competição internacional, o Vasco passou por Zé Ricardo, Jorginho e Alberto Valentim no comando técnico. O time se salvou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão, ao empatar sem gols com o Ceará, no Castelão.

Confira os técnicos que comandaram o Vasco no início, meio e fim de cada temporada entre 2019 e 2024. Entre efetivos e interinos, o clube teve, em média, três treinadores por ano. Luxemburgo e Zé Ricardo tiveram duas passagens, enquanto Jorginho dirigiu a equipe em três ocasiões. Por outro lado, Rafael Paiva foi o único técnico efetivado vindo diretamente da base ou da comissão técnica.

Confira os técnicos do Vasco entre 2019 e a temporada atual

2019 – Alberto Valentim, Marcos Valadares e Luxemburgo

2020 – Abel Braga, Ramón Menezes e Ricardo Sá Pinto

2021 – Luxemburgo, Marcelo Cabo, Lisca, Fernando Diniz e Fábio Cortez

2022 – Zé Ricardo, Emílio Faro, Maurício Souza e Jorginho

2023 – Maurício Barbieri, William Batista e Ramón Díaz

2024 – Ramón Díaz, Álvaro Pacheco, Rafael Paiva e Felipe Loureiro-

