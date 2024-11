Cruzeiro tem dois atletas suspensos, mas Diniz conta com elenco quase completo contra Grêmio

Após a derrota na final da Copa Sul-Americana para o Racing no último sábado (23), no Paraguai, o Cruzeiro já volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz terá um elenco quase completo para enfrentar o Grêmio, mantendo boas opções para montar sua equipe.

Embora dois jogadores estejam suspensos, Kaiki Bruno e Ramiro ambos são considerados reservas. Isso garante ao treinador celeste a possibilidade de repetir a escalação usada contra o Racing, caso julgue necessário.

Com o elenco à disposição, Diniz precisará tomar decisões importantes. No duelo contra o Racing, o volante Walace apontado como um dos pontos fracos da escalação inicial. A entrada de Lucas Silva no segundo tempo trouxe melhorias ao desempenho do time. Agora, resta saber se o técnico manterá Walace como titular ou se promoverá a troca de forma definitiva.

O time que deve ir a campo contra o Grêmio é: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon (Kaique Kenji); Walace (Lucas Silva), Lucas Romero (Álvaro Barreal), Matheus Henrique, Matheus Pereira e Gabriel Veron (Lautaro Díaz); Kaio Jorge.

Além das suspensões, a Raposa ainda lida com dois desfalques por lesão. Rafa Silva, com problema muscular na coxa, segue no departamento médico. Já o atacante Juan Dinenno só voltará aos gramados em 2025, após sofrer uma grave lesão no joelho direito.

O Cruzeiro, afinal, ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Assim, a equipe de Fernando Diniz continua na disputa por uma vaga direta na Copa Libertadores via torneio nacional.

