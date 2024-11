Flamengo tem vantagem em confrontos contra o Fortaleza

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (26) contra o Fortaleza, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na briga direta pela parte de cima da tabela. Aliás, os primeiros colocados se enfrentam pela próxima rodada e um empate na partida pode dar uma esperança para o Rubro-Negro ou para o Leão nesta reta final da competição, que ocupam a 5° e 4° colocação, com 62 e 64 pontos, respectivamente.

Assim, o clube carioca aposta na boa vantagem que tem contra o adversário em um retrospecto geral. São 12 vitórias em 23 confrontos. Foram três empates e oito vitórias do Fortaleza.

Além disso, o Rubro-Negro também leva vantagem nas partidas disputadas na capital cearense contra o Leão. Em 11 jogos com o Tricolor como mandante, o Flamengo venceu seis jogos. Por outro lado, foi um empate e quatro vitórias do Fortaleza.





No entanto, o retrospecto mais recente aponta uma vantagem para o Leão. Nos últimos cinco jogos, são dois triunfos do clube carioca e três vitórias do Fortaleza, incluindo o confronto do primeiro turno, quando venceu o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã pela 16° rodada. Os gols do Tricolor foram marcados por Lucero e Wesley, contra. Já Pedro descontou para os donos da casa.

Dessa forma, a última vitória do Rubro-Negro foi em 2023, pelo Brasileirão. Nos dois confrontos entre as equipes, o Flamengo venceu por 2 a 0, tanto no Maracanã, quanto na Arena Castelão. As outras duas vitórias do Tricolor foi em 2022.

Flamengo terá retornos para partida

O técnico Filipe Luís, que teve vários desfalques na última rodada, terá o retorno de oito jogadores. Gabigol volta a ser relacionado para uma partida depois de ficar dois jogos afastado pela diretoria. Gerson, Plata, Varela e Léo Ortiz, foram desfalques por estarem com suas respectivas seleções, e treinam normalmente. David Luiz se recuperou de um quadro febril e o meia De La Cruz e o atacante Carlinhos deixaram o Departamento Médico do Flamengo.

Por outro lado, Fabrício Bruno e Evertton Araújo vão cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Luiz Araújo, Pedro, Arrascaeta, Viña e Cebolinha, seguem se recuperando. Aliás, os últimos quatro retornam apenas na próxima temporada.

