Fluminense tira lições de duelos dos rivais e redobra atenção com o Criciúma; entenda

Com uma rodada favorável, o Fluminense pode aumentar a diferença para a zona de rebaixamento nesta terça-feira (26). Afinal, a equipe carioca mede forças com o Criciúma, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em um confronto direto da parte de baixo da tabela do Brasileirão. Isso porque a diferença entre os dois times é de apenas um ponto (38 x 37), o que dá ao confronto contornos de uma verdadeira decisão.

O técnico Mano Menezes terá à disposição quase o elenco inteiro, visto que os pendurados não foram advertidos no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, na última sexta-feira (22), também no Rio de Janeiro. Caso o time triunfe, aumentará a distância para quatro pontos, restando três partidas para o fim da competição. Por outro lado, em caso de revés, o Tricolor voltará ao Z4 e se complicará de vez.

Rivais tiveram dificuldade

Para não ter surpresas desagradáveis, o Fluminense pode tirar lições dos confrontos dos seus três rivais (Botafogo, Flamengo e Vasco) com o Tigre, quando eles foram mandantes em 2024. Todos eles tiveram muitas dificuldades diante de um time organizado, sob o comando de Cláudio Tencati, e alguns deles tropeçaram e deixaram pontos pelo caminho.

O primeiro deles foi o Vasco, que vivia um momento conturbado no início do Brasileirão, ainda com o técnico Ramón Díaz. Na ocasião, o Tigre não tomou conhecimento da equipe carioca e amassou por 4 a 0, em São Januário. Felipe Mateus (2), Bolasie e Higor Meritão anotaram os tentos que culminaram na demissão do comandante argentino.

Em julho, o Flamengo mandou seu jogo com o time Carvoeiro para o Mané Garrincha, em Brasília. Quem saiu na frente foi a equipe catarinense, com Rodrigo, mas tudo mudou no segundo tempo quando Pedro igualou o marcador. O jogo se encaminhava para o empate, quando Barreto chutou uma segunda bola na bola de jogo, dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, que Gabigol cobrou e deu a vitória ao Rubro-Negro.

No mês passado, foi a vez do Botafogo medir forças com o time catarinense, no Maracanã. Apesar de ter uma liderança folgada, na época, o Alvinegro teve muita dificuldade em furar o bloqueio defensivo implementado por Tencari. O gol de Tiquinho Soares só aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, porém o Criciúma ainda teve tempo para reagir e deixar tudo igual com Felipe Vizeu.

Jogo de vida ou morte

Diante desse cenário, os comandados do técnico Mano Menezes terão que ter atenção redobrada com o adversário. No primeiro turno, em pleno Heriberto Hulse, o Fluminense perdia até a reta final da partida, quando Kauã Elias estufou a rede pela primeira vez entre os profissionais e deixou tudo igual. Um ponto que, justamente, separa os dois times na classificação e os colocam frente a frente nesta terça-feira (26).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.