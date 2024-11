Conselho de Orientação recomenda impeachment de Augusto Melo

O Conselho de Orientação do Corinthians aprovou, por unanimidade, uma recomendação para o impeachment do presidente Augusto Melo. O grupo se baseia em suposta gestão temerária e, por isso, pede a saída do mandatário. Os conselheiros também não têm relação com o processo em andamento relacionado ao contrato com a ex-patrocinadora VaideBet.

O grupo também é diferente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que vai decidir pelo impeachment de Augusto Melo. Caso o presidente receba a maioria dos votos por sua saída, ele será afastado temporariamente do cargo. Assim, haverá outra votação, onde os sócios do clube vão decidir o futuro do mandatário.

O CORI apontou nesta segunda que não foram apresentados balanços auditados e outros documentos que deveriam ser entregues pela diretoria ao órgão. Em reuniões anteriores os membros já haviam apresentado tais questionamentos à diretoria. O grupo é formado por ex-presidentes do clube e outros membros vitalícios, além de conselheiros eleitos a cada três anos. Augusto Melo fez maioria no órgão, em eleição realizada no começo deste ano, mas perdeu capital politico rapidamente, em menos de um ano de mandato.

Para a recomendação do CORI ser aceita, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Jr precisa acatar o pedido e repasse para a Comissão de Ética do Corinthians.

Reunião do Conselho decide futuro de Augusto Melo

O Conselho Deliberativo do clube do Parque São Jorge se reunirá na próxima quinta-feira para votação no tocante ao impeachment de Augusto Melo. O processo vigente apura possíveis irregularidades na parceira entre a casa de apostas “Vai de Bet”, patrocinadora máster do clube entre janeiro e junho, e o atual mandatário alvinegro, que se vê como vítima de um “golpe” em razão da falta de indícios para sua destituição do cargo.

Para o mandatário, no entanto, tal ação não passa de um ”golpe”, uma vez que não há embasamento por parte dos opositores para que ele acabe destituído do cargo.

”Se eu devesse algo, já teriam pego. E eu seria o primeiro a entregar o cargo. Se alguém tivesse feito algo errada, eu teria demitido. Enfim, o Corinthians é isso: política o tempo todo. Pode ter certeza de que não vai ter esse golpe, não existe isso. Estamos a cada dia reestruturando o Corinthians, e vocês estão vendo. Levou tempo? Sim, não é fácil! Pegamos uma estrutura de 17 anos e estamos remodelando. Tivemos erros no começo? Sim. Se eu errar, farei com a minha caneta. Não posso mais ficar errando pelos outros, ter faca no pescoço para fazer isso ou aquilo. Quem ganhou a eleição fomos nós e, por isso, administraremos o Corinthians”, disse Augusto Melo.

