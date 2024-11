Relembre o último jogo entre Fluminense e Criciúma, no Maracanã, pelo Brasileirão

Na briga contra o rebaixamento, o Fluminense mede forças com o Criciúma nesta terça-feira (26), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Nesse sentido, as duas equipes não se enfrentam no estádio pela competição nacional desde 2014, quando o Tricolor levou a melhor.

Naquela época, em 18 de outubro, os comandados do técnico Cristóvão Borges ficaram com os três pontos, após um triunfo por 4 a 2. Wagner (2), Conca e Fred marcaram os gols da vitória, enquanto Ronaldo Alves e Lucca, que teve uma passagem pela equipe carioca, descontaram para o Tigre.

Durante esses dez anos, os times só se enfrentaram em competições de mata-mata, com em duas edições de Copa do Brasil: 2017 e 2021. Em ambas, o time carioca garantiu a classificação e avançou no torneio. Além disso, na extinta Primeira Liga, aconteceram mais dois confrontos, só com triunfos do Tricolor.

Vale lembrar que o Fluminense nunca perdeu nos 14 jogos em que recebeu o Tigre em seus domínios. A última partida sem vitória sob seus domínios foi há 20 anos. Foi no empate por 1 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão de 2004. Em 2003, aliás, também houve empate por 1 a 1.

Jogo de vida ou morte

Os comandados do técnico Mano Menezes terão que ter atenção redobrada com o adversário. No primeiro turno, em pleno Heriberto Hulse, o Fluminense perdia até a reta final da partida, quando Kauã Elias estufou a rede pela primeira vez entre os profissionais e deixou tudo igual. Um ponto que, justamente, separa os dois times na classificação e os colocam frente a frente nesta terça-feira (26).

Atualmente, a diferença entre as equipes é de apenas um ponto (38 a 37), o que transforma o confronto em uma final. Perder em pleno Maracanã para um adversário direto seria trágico e desmontaria a vantagem que o Fluminense tem no momento.

Por outro lado, em caso de triunfo, o time carioca abriria quatro pontos para a zona de rebaixamento restando apenas três rodadas para o fim e ainda com mais um jogo em casa para fazer (Cuiabá).

