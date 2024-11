Vídeo! Mavie diverte web ao imitar Neymar em treino

A bebê mais querida das redes sociais explodiu o fofuromêtro da web mais uma vez! Mavie, filha de Neymar, arrancou suspiros dos internautas ao acompanhar – e imitar – o pai na sessão de fisioterapia desta terça-feira (26). O craque do Al-Hilal, que está em processo de recuperação da ruptura no tendão da coxa, compartilhou registros dos bastidores da visita especial em seu perfil do Instagram.

“Bem acompanhado no treino de hoje”, escreveu Neymar na legenda do vídeo junto à Mavie, de um aninho. Nos registros, a bebê aparece se divertindo e até imitando os movimentos do pai, enquanto ele mantém o foco nos exercícios previstos em seu processo de recuperação.

Os seguidores reagiram com entusiasmo ao vídeo e comentaram sobre a nova fase do atleta. “Homem mais feliz”, escreveu um seguidor. A mamãe coruja, Bruna Biancardi, também não resistiu à fofura e compartilhou o registro em seu perfil.

Repercussão

Com curtidas de Zico a jovens da nova geração da Seleção, como Lucas Paquetá, o vídeo fez sucesso no feed de Neymar. Os comentários furaram a bolha do futebol, e famosos como a atriz Fernanda Paes Leme deixaram elogios à Mavie. “Muito linda e carismática”.

O influencer Toguro demonstrou apoio à nova fase do jogador. “Favela está com você, craque! Família! Ia te levar para ideias, mas desisti”. Na sequência, o cantor Kevin O Chris também deixou seu comentário: “Você é fod*”.

“Amando você pai de menina”, escreveu uma seguidora.

Lesão de Neymar

O brasileiro sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda na segunda partida após retornar à ativa pelo Al-Hilal. Neymar ficou mais de 360 dias fora dos gramados até se recuperar da grave lesão no joelho e voltar aos relacionados de Jorge Jesus, em novembro.

No último dia 6 de novembro, o Al-Hilal confirmou nova lesão do atacante – com prazo de retorno entre quatro e seis semanas. Ou seja, o brasileiro não atua mais em 2024.

