Fluminense informa nova parcial de ingressos para jogo com o Criciúma

Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense mede forças com o Criciúma nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada. Nesse sentido, o clube carioca informou a nova parcial de ingressos vendidos para o duelo decisivo. Até o momento, mais de 35 mil torcedores já garantiram presença para assistir ao confronto.

O Tricolor quer usar a sinergia com a torcida para vencer os dois jogos que restam no Maracanã (Criciúma e Cuiabá) e encaminhar a permanência. Para isso, anunciou que novamente fará uma promoção, com ingressos a partir de R$ 5 na intenção de chamar o torcedor.

Esta será a penúltima partida do Tricolor no Rio de Janeiro na temporada e em caso de derrota, os comandados do técnico Mano Menezes irão encerrar a rodada no Z4.

Atualmente, a diferença entre as equipes é de apenas um ponto (38 a 37), o que transforma o confronto em uma final. Perder em pleno Maracanã para um adversário direto seria trágico e desmontaria a vantagem que o Fluminense tem no momento.

TODOS JUNTOS NA DECISÃO! MAIS DE 35 MIL NO MARACA! INGRESSOS À VENDA PARA TODOS OS SETORES >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/OKn9pt1ybB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 26, 2024

Por outro lado, em caso de triunfo, o time carioca abriria quatro pontos para a zona de rebaixamento restando apenas três rodadas para o fim e ainda com mais um jogo em casa para fazer (Cuiabá).

