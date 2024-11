Keno exalta torcida do Fluminense e projeta ‘final’ contra o Criciúma

O Fluminense terá um aliado importante para a partida desta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), contra o Criciúma, pela 36ª rodada do Brasileirão: a torcida. Afinal, mais de 35 mil ingressos já foram comercializados para o jogo, marcado para o Maracanã. E, ao site oficial do clube, o atacante Keno enalteceu o papel das arquibancadas nos jogos do Flu em casa e falou sobre o duelo de logo mais.

“A torcida sempre faz a diferença. A gente sabe que quando o torcedor está do nosso lado, nos incentivando, isso dá um gás a mais. E neste jogo eu tenho certeza de que isso não vai faltar, que eles vão comparecer ao estádio e a gente vai entrar muito concentrado para conquistar a vitória”, afirmou o camisa 11.

No duelo da última sexta-feira (22), em empate por 2 a 2 com o Fortaleza, Keno alcançou 90 jogos com a camisa tricolor. O atacante celebrou a marca atingida, mas já olha para frente e projeta a partida desta terça, encarada como uma ‘decisão’ pela equipe.

“Fico feliz de ter alcançado essa marca de 90 jogos com a camisa do Fluminense. Consegui dar uma assistência, mas eu trocaria por uma vitória, que a gente merecia. Agora a gente tem que se concentrar bastante neste jogo de terça-feira, é uma final para a gente. Que a gente possa sair com a vitória. Eu tenho certeza de que o torcedor vai nos apoiar e que a gente faça uma grande festa com uma vitória no final”, encerrou.

Jogo de seis pontos

Fluminense e Criciúma estão muito próximos na tabela do Brasileirão. Enquanto o Tricolor vem na 16ª posição, com 38 pontos, o Tigre vem logo atrás, em 17º, com um ponto a menos. Assim, quem perder dormirá na zona de rebaixamento a três rodadas do fim da competição.

