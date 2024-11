Ferj sorteia tabela do Carioca 2025 e define início dos clássicos

A tabela do Campeonato Carioca de 2025 foi sorteada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) nesta terça-feira, durante o Arbitral do Estadual da Série A. O evento contou com a presença de representantes dos 12 clubes participantes: Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda.

Para interromper os jogos do Campeonato Brasileiro durante o Mundial de Clubes no meio do ano, a CBF decidiu que os estaduais vão ocupar um período menor no ano, com início no final de semana dos dias 11 e 12 de janeiro. Além disso, os clubes acordaram que os clássicos não iriam acontecer nas primeiras rodadas. O primeiro embate entre os grandes do Rio vai acontecer somente na sexta rodada, entre Botafogo e Fluminense, previsto para 29 de janeiro.

1ª rodada do Campeonato Carioca

– Nova Iguaçu x Vasco

– Flamengo x Boavista

– Botafogo x Maricá

– Fluminense x Sampaio Corrêa

– Madureira x Volta Redonda

– Bangu X Portuguesa





Regulamento

O formato segue o mesmo da edição passada. São 15 datas, com a primeira fase em turno único (11 rodadas), todos jogando contra todos. Os quatro primeiros se classificam para as semifinais, em jogos de ida e volta, e posteriormente a final, também em dois jogos. O regulamento, aliás, prevê que os clubes precisam usar os times principais da quinta rodada para frente.

Haverá uma espécie de colegiado com clubes e arbitragem para definir critérios do VAR, desde que estejam dentro das regras da IFAB. A publicação desses critérios deve ser de forma obrigatória até três dias antes do início do campeonato.

