Internacional atinge marca de 100 dias de invencibilidade na temporada

O Internacional passou por uma reviravolta na temporada e vive seu melhor momento. A equipe alcança, nesta terça-feira (26), a marca de 100 dias de invencibilidade no ano. O Colorado chegou a se preocupar com o rebaixamento, mas no atual cenário defende uma invencibilidade de 16 partidas.

Na sequência invicta, o Colorado soma 12 vitórias e quatro empates, além da melhor campanha do segundo turno. A última derrota do Inter ocorreu no dia 18 de agosto. Na oportunidade, o revés foi para o Atlético Goianiense, fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro. Em um primeiro momento, o trabalho do técnico anterior, Eduardo Coudet, não demonstrava evolução. Além disso, com diversos tropeços, o Inter chegou a flertar com a entrada no Z4. Outra situação que prejudicou o clube tanto esportiva como financeiramente foram as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Neste cenário, o time foi obrigado a mandar alguns jogos em outros estados.

Divisor de águas na temporada para o Internacional

O principal responsável por essa mudança é o técnico Roger Machado, que reorganizou a equipe, especialmente com intervenções. Alguns exemplos são a improvisação do volante Bruno Gomes na lateral direita e a sequência como titular dada a Bernabei na outra lateral. Assim como ao volante Gabriel Carvalho, que perdeu o posto pelo bom momento de Bruno Tabata.

Portanto, há diversos motivos para o comandante e até mesmo uma parte da torcida mantém as esperanças de que ainda é possível conquistar o título. A desvantagem para o Palmeiras, líder da competição, é de cinco pontos, com três jogos pela frente na Série A. Por sinal, ainda enfrenta oponentes que também estão na parte de cima da tabela. No caso, o Flamengo, que se encontra na quinta colocação, o Botafogo, que recentemente perdeu a liderança, além do Fortaleza, que está em quarto lugar.

