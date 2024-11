Lewandowski atinge marca expressiva, e Barcelona bate o Brest pela Champions

Com um gol histórico de Lewandowski, o Barcelona venceu o Brest, por 3 a 0, no Estádio Olímpico Lluis Companys, na Catalunha, nesta terça-feira (26), pela quinta rodada da fase de liga da Champions. O atacante balançou a rede pela centésima vez na competição, o terceiro maior artilheiro da história, atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ele ainda marcaria mais um nos acréscimos. Dani Olmo fez o outro dos catalães.

O resultado coloca o time catalão provisoriamente na segunda colocação, com 12 pontos em cinco partidas. Já o Brest caiu temporariamente para a nona posição, com dez.

Na próxima rodada, o Barcelona encara o Borussia Dortmund na quarta-feira (11 de dezembro), na Alemanha. Já o Brest recebe o PSV um dia antes.

Barcelona abre o placar com gol histórico de Lewa

O Barcelona começou bem a partida, com bons toques e avanço pelos dois lados do campo. E abriu o placar logo no início, quando o goleiro Bizot, todo atrapalhado, atropelou Lewandowski na área. O atacante polonês marcou de pênalti o seu 100º gol na Liga dos Campeões, o terceiro maior artilheiro da história, atrás de Cristiano Ronaldo e Messi.

Com o apoio da torcida, o Barcelona imprimiu uma pressão envolvente no Brest, com fluidez nas jogadas. Os homes de meio de campo pouco ficavam com a bola, o que acelerava o jogo e deixava os marcadores sempre distantes. No entanto, o último passe não funcionou como deveria, o que fez o placar não ser mais alterado no primeiro tempo. Apesar disso, Fermín López teve a chance em um cruzamento na área. Ele cabeceou firme, mas Bizot fez grande defesa com o pé.

A segunda etapa começou com o Brest tentando surpreender em contragolpes. Contudo, o Barcelona seguia com a posse de bola e teve outra boa chance, novamente com Fermín López, que parou novamente em Bizot. Assim, o segundo gol era questão de tempo e veio com Dani Olmo, que fez boa jogada dentro da área e marcou um bonito gol.

Após Olmo balançar as redes, o Barcelona segurou o jogo e passou a cadenciar a partida, com volume e controle das ações. Pablo Torre ainda teve a chance de marcar. Contudo, mandou para fora de dentro da área. No último lance, Lewandowski, agora o seu gol 101 na Champions, recebeu na área e mandou no cantinho do goleiro para dar números finais ao duelo.

