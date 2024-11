Inter de Milão bate o RB Leipzig e vira líder da Champions

A Inter de Milão é a nova líder da fase de Liga da Champions. Nesta terça-feira (26), a equipe de Simone Inzaghi teve grande atuação e venceu o RB Leipzig por 1 a 0, no Giuseppe Meazza, em Milão, alcançando a ponta do torneio, com 13 pontos. Apesar do placar magro (gol contra de Lukeba), os Nerazzurri demonstraram grande poderio ofensivo, amassando o time alemão, que, por sua vez, chega à quinta derrota após cinco rodadas do torneio.

Primeiro tempo

Vivendo grande fase, Dimarco abusava dos cruzamentos pela esquerda, obrigando Gulacsi a fazer intervenções importantes na área alemã. Era apenas o início, já que a Inter não dava descansos à defesa do Leipzig. Aos 17′, numa das melhores jogadas da equipe italiana, Lautaro finalizou de canhota, mas fraquinho, parando no arqueiro adversário.

O gol único do jogo saiu, então, aos 26′. Após cruzamento em falta da direita, realizado por Dimarco, De Vrij desviou de cabeça, a bola bateu no zagueiro Lukeba e parou no fundo do barbante: 1 a 0. Em outra cobrança de falta, – esta efetuada por Calhanoglu -, Pavard tentou na saída do goleiro, mas Baumgartner tirou em cima da linha, salvando o Leipzig.

Segundo tempo

Na etapa final, a Inter arrefeceu um pouco seu poderio. Mesmo assim, o Leipzig quase não oferecia perigo. Até os 23′, quando Sommer precisou trabalhar pela primeira vez no jogo. O arqueiro suíço fez grande defesa em chute de Musa, que quase empatou na primeira descida importante dos alemães.

A Inter, então, respondeu e quase marcou um golaço. Calhanoglu deu linda fatiada para Dimarco, que disparava livre pela esquerda. O ala cruzou de cavadinha e Thuram cabeceou por cima do gol, errando por muito pouco o alvo. Seria um golaço no Giuseppe Meazza.

Na reta final do duelo, o Leipzig se lançou ao ataque. Afinal, quem perde por um, perde por mil; já diria o poeta. Nisso, porém, cedia espaço excessivo aos contra-ataques da Inter de Milão. Em uma falha do zagueiro Lukeba, Thuram disparou e só rolou para Mkhitaryan fazer, mas o árbitro marcou falta no defensor francês. O placar estava mesmo destinado a ficar no 1 a 0, para a festa da torcida nerazzurri com a liderança da Champions.

Próximos passos

A Inter, então, assume a liderança da fase de Liga da Champions, agora com 13 pontos. Já são quatro vitórias seguidas após empatar em 0 a 0 com o Manchester City na estreia. Agora, a equipe enfrenta o Bayer Leverkusen (nono), no dia 10/12, pela sexta rodada. Antes, porém, a equipe enfrenta a Fiorentina em jogo que vale luta pelas primeiras posições da Serie A. O duelo é neste domingo (1º), fora de casa.

Já o RB Leipzig amarga a quinta derrota em cinco jogos, surgindo apenas na 33ª colocação, com zero ponto e saldo de -6 gols. Sua próxima partida no torneio é também no dia 10/12, contra o Aston Villa, em Leipzig. Já na Bundesliga, também em casa, a equipe encara o Wolfsburg. No torneio alemão, o RB vem na terceira posição e visa se aproximar do líder Bayern de Munique.

Inter de Milão 1 x 0 RB Leipzig

5ª rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões 2024/25

Data e horário: 26/11/2024, 17h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

Inter: Sommer; Pavard (Bisseck, 44’/1ºT), De Vrij e Bastoni (Carlos Augusto, 20’/2ºT); Dumfries, Barella, Calhanoglu (Mkhitaryan, 31’/2ºT), Zielinski e Dimarco; Taremi (Thuram, 20’/2ºT) e Lautaro Martínez (Arnautovic, 31’/2ºT). Técnico: Simone Inzaghi

RB Leipzig: Gulácsi; Gertruida (Gebel, 41’/2ºT), Orban, Lukeba e Henrichs; Baumgartner (Ouedraogo, 16’/2ºT e, depois, Vermeeren, 25’/2ºT), Kampl, Haidara (Seiwald, 16’/2ºT) e Nusa; Openda e André Silva (Sesko, 16’/2ºT). Técnico: Marco Rose

Gols: Lukeba (contra), 26’/1ºT (1-0);

Árbitro: João Pedro Pinheiro (POR)

Auxiliares: Bruno Miguel Alves de Jesus (POR) e Luciano António Gomes Maia (POR)

VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (POR)

Cartões Amarelos: Pavard, Bastoni (INT); Baumgartner, Marco Rose (técnico), Lukeba (RBL)

Cartões Vermelhos:

