Palmeiras volta a vencer Ceará e vai à final da Copa do Brasil Sub-20

O Palmeiras está na final da Copa do Brasil Sub-20. O Alviverde venceu o Ceará por 2 a 0 nesta terça-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela volta da semifinal do torneio. Anteriormente, no primeiro duelo, o Verdão goleou o Alvinegro por 5 a 1, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

O Verdão conhecerá seu adversário na decisão nesta quarta-feira (27), na disputa entre São Paulo e Bahia, no Estádio Alberto Oliveira. No jogo de ida, o Tricolor paulista abriu vantagem sobre o baiano ao vencer por 2 a 0, no Novelli Júnior, em Itu.

Mesmo com a necessidade do resultado, o Ceará não conseguiu assustar os visitantes, que dominaram a partida no primeiro tempo. Mas os gols da partida saíram apenas na parte final do duelo. Aos 41 minutos do segundo tempo, Agner cobrou escanteio pela esquerda e encontrou Giulio, que cabeceou com força para abrir o placar.

Dois minutos depois, Agner arriscou de fora da área, o goleiro defendeu, e Giulio aproveitou o rebote para ampliar. Além disso, nos acréscimos, Patrick teve a chance de marcar em uma penalidade, mas acabou desperdiçando a oportunidade.

