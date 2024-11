Fluminense sofre para empatar com Criciúma no Maracanã

Em um duelo tenso no Maracanã, o Fluminense sofreu para ficar no empate sem gols diante do Criciúma, nesta terça-feira (26), pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida era um confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento e o Tigre teve as melhores oportunidades. Porém, a equipe visitante parou na trave por duas vezes, e em uma grande defesa do goleiro Fábio, tudo isso no segundo tempo.

Dessa maneira, o Fluminense, apesar do tropeço em casa, chegou aos 39 pontos e se manteve fora da zona de rebaixamento, na 15ª posição. Por outro lado, o Criciúma, que precisava vencer para sair da zona de rebaixamento, soma 38 pontos, em 17º, posição que abre a degola.

Ou seja, a situação de ambas as equipes continua delicada, faltando apenas mais três jogos para o fim do Brasileirão. O Fluminense terá pela frente o Athletico-PR, fora de casa, depois recebe o Cuiabá, no Maracanã, e encerra a competição diante do Palmeiras, em São Paulo.

O Criciúma, por sua vez, terá dois compromissos em casa, diante do Corinthians e Flamengo. Por fim, encerra o Brasileirão contra o RB Bragantino, fora de casa.

O jogo

O Fluminense tentou tomar a iniciativa do jogo e teve mais posse de bola no primeiro tempo. Assim, o Tricolor levou perigo com Keno, em duas oportunidades. Além disso, Arias levou perigo em finalização de fora da área. Por outro lado, o Criciúma pouco chegou ao campo ofensivo e teve apenas uma finalização. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. O Flu manteve a posse de bola enquanto o Criciúma tentava assustar nos contra-ataques. Mas foi por meio da bola parada que o Tigre criou a melhor chance do jogo. Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou com Barreto na pequena área, que finalizou duas vezes: a primeira na trave e, no rebote, para grande defesa de Fábio. Depois, a bola ficou com Felipe Vizeu, que finalizou da pequena área novamente no poste do Fluminense. Os momentos finais do jogo foram de tensão e muitas jogadas forçadas. Porém, Marquinho acertou o travessão, de cabeça, nos acréscimos, na grande oportunidade do Flu. Assim, o placar zerado prevaleceu até o apito final.

FLUMINENSE 0X0 CRICIÚMA

Brasileirão-2024 – 35ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Data e horário: 26/11/2024, às 19h (de Brasília).

Público e renda: 41.240 torcedores / R$ 1.068.265,00.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Martinelli (Lima, aos 19′ do 2t), Facundo Bernal (Serna, aos 32′ do 2t) e Paulo Henrique Ganso; Keno (Marquinhos, aos 32′ do 2t), Arias e Kauã Elias (Cano, aos 19′ do 2t). Técnico: Mano Menezes.

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Wilker Ángel (Tobias Figueiredo, aos 17′ do 1t) e Marcelo Hermes; Barreto (Patrick de Paula, aos 21′ do 2t), Newton, Ronald Lopes (Trauco, aos 37′ do 2t) e Felipe Mateus (Marquinhos Gabriel, aos 37′ do 2t); Vizeu (Pedro Rocha, aos 20′ do 2t) e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP).

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Leandro Matos Feitosa (SP).

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP).

Cartões amarelos: Bernal (FLU); Fellipe Mateus, Barreto (CRI).