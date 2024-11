Palmeiras e Botafogo estão defindios para final antecipada do Brasileirão!

Palmeiras e Botafogo estão definidos para o confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Verdão é o líder do campeonato, enquanto o Fogão está na ssegunda colocação. As duas equipes estão com 70 pontos, mas o Alviverde leva vantagem no número de vitórias.

Escalação do Palmeiras

Para o confronto decisivo dentro de casa, Abel Ferreira mantém o time que venceu o Atlético Goianiense na última rodada. A única dúvida era um possível retorno de Murilo na defesa, entretanto o Palmeiras manteve Vitor Reis. O zagueiro, que volta de lesão, está no banco de reservas.

Com isso, o Verdão está escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Paulista, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

Escalação do Botafogo

Para afastar a má fase, voltar a vencer após três empates seguidos e ir embalado para a final da Libertadores, o Botafogo conta com dois retornos importantes. Marlon Freitas volta no meio na vaga de Tchê Tchê e Luiz Henrique, que estava suspenso contra o Vitória, regressa ao ataque no lugar de Júnior Santos. Tiquinho Soares, expulso contra o Leão, está fora.

Com isso, o Glorioso está escalado com: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Thiago Almada; Luiz Henrique e Igor Jesus.

