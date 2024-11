Sócios da Portuguesa aprovam SAF no clube

Os sócios da Portuguesa aprovaram a conversão do clube em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Durante Assembleia no Canindé, nesta terça-feira (26), a proposta de R$ 1 bilhão apresentada por Tauá Partners, Revee e XP Investimentos teve aprovação com o apoio de 86% dos votantes.

Dos 184 sócios que participaram, 158 votaram a favor e 26 contra. O projeto tem a meta de devolver o clube paulista à elite do futebol brasileiro em um período máximo de cinco anos. Atualmente, a Lusa disputa a Série D do campeonato nacional.

Assim, o contrato que será firmado terá duração de 50 anos, com a opção de renovação por mais 50. A proposta da SAF envolve a aquisição de 80% das ações do clube, enquanto os 20% restantes permanecerão sob controle da associação.

Até 2029, segundo o ge, serão destinados R$ 263 milhões ao futebol, divididos entre despesas com folha salarial, aquisição de jogadores, reestruturação das categorias de base e melhorias no centro de treinamento.

Confira o comunicado oficial da Portuguesa

“A Associação Portuguesa de Desportos informa que, em Assembleia Geral realizada nesta data, foi aprovada pelos sócios a proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), apresentada pela Tauá Partners, XP Investimentos e Revee.

A proposta recebeu 158 votos a favor, 26 votos contrários, consolidando a escolha dos associados por este importante passo em direção à modernização e ao fortalecimento do Clube.

Este momento marca um passo importante na trajetória da Portuguesa, reforçando o compromisso com a busca por um futuro sustentável e competitivo para o Clube.

Agradecemos a todos os associados que participaram deste processo democrático, reafirmando a força e a união de nossa comunidade. O caminho para a concretização deste projeto continua, e seguiremos trabalhando com responsabilidade e transparência para honrar a história e o legado da Lusa.

Juntos, seguimos construindo um futuro promissor.

Associação Portuguesa de Desportos”.

