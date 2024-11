Presidente do São Paulo admite que clube vai fechar 2024 em déficit

O São Paulo terminará pelo segundo ano seguido com as contas no vermelho. Foi o que preveu o presidente Julio Casares, em um evento da CBF Academy, na tarde desta terça-feira (26). O dirigente tem mandato até 2026.

Casares explicou que o Tricolor priorizou a conquista de títulos ao invés do equilíbrio financeiro na última temporada. O presidente recordou que, antes da final da Copa do Brasil do ano passado, teve a possibilidade de negociar quatro atletas, mas optou em não prejudicar o elenco são-paulino.

“Claro que é ruim terminar o exercício com déficit muito alto, mas o São Paulo, ao priorizar aquelas disputas… Eu me lembro que antes da final contra o Flamengo tínhamos propostas para quatro jogadores titulares. Naquele momento, eu iria terminar o ano com superávit se tivesse vendido. Mas, naquele momento, era muito importante a conquista. Eu já avisei o conselho que no fim do ano vai ter déficit, mas com o fundo vamos ter tranquilidade. Ganhamos a Copa do Brasil e a Supercopa. Foi uma aposta? Foi. Mas precisávamos fazer”, declarou o presidente.

Em 2023, o déficit do São Paulo foi de R$ 62,2 milhões. Entretanto, teve um recorde de arrecadação, com R$ 680,7 milhões em receitas. A partir do ano que vem, o Tricolor precisa se equacionar financeiramente. O clube vai substituir os empréstimos feitos em bancos, com vencimentos menores, por uma dívida mais longa, com prazo de quatro anos e meio para ser quitada.

