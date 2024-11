Artur Jorge classifica vitória do Botafogo para encerrar dúvidas

O Botafogo deu um grande passo para a conquista do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (27), o Glorioso venceu o Palmeiras, por 3 a 1, em pleno Allianz Parque, e reassumiu a liderança do Brasileirão.

O treinador Artur Jorge destacou a competência da equipe no confronto direto. Além de mostrar que o Fogão segue mais que vivo no topo da tabela e que deu uma grande resposta após uma sequência de três empates consecutivos.

“Nós não mudamos a nossa forma de abordar o jogo. Fomos uma equipe que foi muito competente durante os 90 minutos. Acho que a torcida vai desfrutar desse momento, depois de algumas dúvidas, nós mostramos que estamos vivos, estamos na luta, vamos continuar a lutar. E portanto hoje foi uma grande resposta de uma equipe que se comportou em um nível muito forte”, ressaltou em entrevista coletiva.

O treinador também abordou a força mental da equipe e também acredita que a atuação contra o Palmeiras tirou as dúvidas de quem ainda questionava a equipe. Artur Jorge também frisou que não está nada definido e que o Botafogo vai para a final da Libertadores e depois retorna para ir rumo ao título do Brasileirão.

“Mostramos para todos, para quem duvidava, a atitude e a força mental desta equipe. A forma como a equipe se comportou, como disputou o jogo, como fez tudo para fazer as coisas bem feitas. Creio que hoje, quem estava com essas dúvidas, encerrou-as. Mas nada está garantido, nada está feito. Foi um passo importante para nós, mas temos que voltar à terra novamente. Podemos pensar que sábado temos um grande jogo e depois temos Internacional e São Paulo para encerrar esse campeonato com o desejado título”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.