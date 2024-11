Hugo Souza celebra permanência no Corinthians: ‘Estava ansioso por esse momento’

O goleiro Hugo Souza foi comprado de forma definitiva pelo Corinthians, que formalizou um contrato de quatro anos. Após mais de dois meses de negociação e alguns conflitos entre as partes, o clube paulista pagou 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) à vista nesta terça-feira (26) ao Flamengo pelo goleiro.

O Timão investiu, ao todo, R$ 7,3 milhões. Do montante, R$ 1 milhão refere-se ao empréstimo, R$ 1,5 milhão de multa pelos três jogos em que o goleiro enfrentou o Flamengo enquanto estava emprestado e, por fim, R$ 4,8 milhões pela aquisição de 50% dos direitos econômicos do atleta

O clube carioca, que dificultou ao máximo a compra do atleta por parte do Corinthians, segue com 40% dos direitos do jogador. Com a solução do impasse, Hugo Souza celebrou sua permanência no clube paulista. Confira o vídeo!

