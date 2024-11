Após insultos a Klopp, árbitro da Premier League é investigado por apostas

O árbitro da Premier League, David Coote, coleciona escândalos, na Inglaterra, e chama a atenção por mais uma polêmica. Afinal, o juiz, suspenso da competição por um mês após um vídeo com xingamentos a Jürgen Klopp e o Liverpool, agora, é investigado por ligação com apostas esportivas.

Dessa forma, a investigação acontece depois do árbitro ter discutido a possibilidade de dar um cartão amarelo antes de uma partida. Isso supostamente aconteceu antes do duelo entre Leeds e West Brom, em outubro de 2019, de acordo com o jornal ‘The Sun’. Na época, ele deu cartão ao defensor do Leeds, Ezgjan Alioski.

Em sua defesa, o juiz negou qualquer irregularidade e reiterou sua integridade profissional. No momento, a FA investiga o caso e analisa as mensagens na qual as classifica como gravíssimas.

Antes dessa polêmica, Coote apareceu em um vídeo xingando Jürgen Klopp e o Liverpool. Nas imagens, ele fala sobre as opiniões do ex-técnico alemão e chega a utilizar uma foto do atual diretor da Red Bull.

Em meio à divulgação do vídeo, um clipe supostamente mostrava o juiz cheirando o que parecia ser um pó branco. No entanto, Coote deixa claro que as acusações sobre estar envolvido com apostas esportivas não são verdadeiras.

Leia mais: Árbitro inglês é suspenso após insultos a Klopp e ao Liverpool

“Quaisquer que sejam os problemas que tive em minha vida pessoal, eles nunca afetaram minha tomada de decisão em campo. Sempre tive a maior consideração pela integridade do jogo, arbitrando as partidas de forma imparcial e com o melhor de minha capacidade”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.